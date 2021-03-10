新地東成里項目改設計 遷就鷺鳥途經覓食繁殖

上述項目將興建8幢8至21層高（包括2層地庫）住宅大廈，提供1518伙，地積比率2.15倍，採用「跨代共居房屋」概念發展，部分單位及設施採用長者友善設計。不過，東成里地皮位處濕地緩衝區內，項目南邊是鷺鳥林，主要為小白鷺及池鷺的繁殖地，鷺鳥需要飛到項目北面的南生圍覓食哺雛。

處濕地緩衝區 南邊鷺鳥林

新地策劃總監劉志遠表示，城規會已要求項目需減低對景觀的影響，新地願意配合，包括會將涉及南生圍鷺鳥飛行路線的位置，劃作「社區休憩及綠化緩衝園境區」，預留空間予鷺鳥經過。

他稱，可借鏡新地天水圍Wetland Seasons Park項目的經驗，在工程期間不影響濕地緩衝區；目前新地正與地政總署商討換地事宜。他續說，Wetland 位於濕地公園旁，位處濕地緩衝區，工程需滿足政府嚴格要求，包括大廈外牆物料和玻璃採用「大地色」；採用階梯式設計，距離濕地公園較遠的大廈樓層較高，建築物分佈設有數條通風廊，讓自然風可吹向濕地公園；屋苑與濕地連接的邊沿亦種植物作緩衝等。他指雖然工程時間因此增加，但認為透過妥善規劃，在濕地緩衝區進行發展是可行，認為發展與保育可並存。

「項目促進辦事處」協調

快半年獲批

新地規劃總監黃舜浣透露，發展局成立的「項目促進辦事處」有份協調東成里項目，認為由政府高層次協調不同部門並作出決定，較不同部門各自處理更有效率。