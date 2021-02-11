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維港滙I周六首輪開售228伙

【明報專訊】九龍新盤戰即將爆發，由會德豐、信置（0083）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙I，昨日上載銷售安排，敲定於周六展開首輪銷售，涉228伙，項目暫收約1600票，超額逾6倍；另同日推出5伙實用面積1385方呎、4房連雙套房大戶招標，換言之當日以價單形式及招標形式推售合共233伙。

大手時段最多可購6伙

據項目銷售安排顯示，首輪推售228伙，實用由277至835方呎，定價由794.3萬至2995.8萬元，實呎27,486至35,878元，平均實呎31,593元，計算最高折扣20%，折實價由635.44萬至2396.64萬元，折實實呎21,989至28,702元，折實平均實呎25,275元。

項目分A及B組進行，A組大手時段，每組買家最多購入6伙，而B組散客時段則最多購入兩伙。項目將於周五下午3時截票，同日下午5時公布抽籤結果。228伙市值約32.26億元，折實價計約25.81億元。

發展商昨日加推3號價單，會德豐地產常務董事黃光耀指，昨日加推53個單位，折實平均實呎26,073元，較首張價單108伙折實均價24,628元高出逾5%。資料顯示，項目已公布269伙價單，即佔該期單位總數524伙逾半。

利奧坊‧曦岸周六推售12伙

可望於今年第四季落成的恒地（0012）大角嘴利奧坊．曦岸，昨日上載價單6號及全新銷售安排，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，價單6號共涉50伙，同步上載全新銷售安排，將在本周六推售12伙，1房及2房戶各佔一半，價單定價由647.3萬至1017.9萬元，實呎23,838至28,061元，折實價則由601.989萬至946.647萬元，折實實呎由22,169至26,096元不等。

已屆現樓的沙田九肚雲端昨售出一伙，為APEX第1座5及6樓B室複式戶，實用1893方呎，附設天台801方呎，成交價5205.75萬元，實呎2.75萬元。

相關字詞﹕雲端 瓏珀山 世茂 爪哇 維港滙I 嘉華 信置 會德豐

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