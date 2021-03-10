經濟

香港地產

阿里巴巴蔡崇信88萬租深水灣兩大屋

【明報專訊】近月市場錄得多宗超級豪宅租賃個案。除九倉（0004）山頂11 Plantation Road有逾萬呎大屋以月租135萬元租出，料創本港新高紀錄外，阿里巴巴（9988）創辦人之一兼董事局副主席蔡崇信，亦以月租88萬元租用深水灣道70號兩幢大屋，6年租約期合共涉及6463萬元。

土地註冊處資料顯示，蔡崇信本月初與嘉道理家族旗下公司簽訂租約，以每幢月租44萬元，即合共88萬元租用深水灣道70號兩幢大屋，以每幢洋房實用面積3979方呎計，實用呎租約110元，屬市價水平。

呎租110元 6年租約6463萬

今次租約期達6年，首3年每幢洋房月租44萬元，其後月租增至45.76萬元，即加租約4%，換言之，在6年租約期內，總租金支出約為6463萬元。不過，據蔡崇信旗下公司文件顯示，包括去年螞蟻集團的招股文件所見，蔡崇信原本報住地址已為深水灣道70號，故相信今次有機會為續租個案。

蔡宏興1130萬沽囍滙1房

此外，樓市轉活，有發展商高層趁機沽貨。土地註冊處資料顯示，華懋集團行政總裁蔡宏興及相關人士，上月以1130萬元售出灣仔囍滙1座中層J室，實用面積461方呎，1房間隔，實呎24,512元。資料顯示，蔡宏興等2013年底以約897萬元購入，持貨7年多，現帳面獲利233萬元，賺幅約26%。

維峯．浚匯1房減至1.5萬租出

另方面，美聯物業首席高級營業經理王俊安指，去年底入伙的天后維峯．浚匯，一個實用面積290方呎的高層G室1房戶，可叫價1.7萬元，最新減至1.5萬元租出，實用呎租約51.7元。業主於2020年9月份以約789.8萬元購入，現租金回報約2.3厘。

相關字詞﹕囍滙 蔡宏興 深水灣道70號 嘉道理家族 蔡崇信

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