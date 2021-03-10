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特色戶再破頂 曼山天際屋1.4億沽 大埔比華利山別墅罕現獲利成交

【明報專訊】近日特色戶屢獲市場承接。會德豐、信置（0083）等西南九龍長沙灣維港滙I開售前，西九龍一帶二手交投活躍，其中荔枝角曼克頓山繼早前2座一個鳳凰樓層5房單位，上月以9100萬元創下屋苑分層戶新高後，同座頂層複式「天際曼克頓」，據悉連3個車位以1.4億元「賣殼」易手，實呎36,659元，無論成交價及呎價均創荔枝角一帶二手新高紀錄。

明報記者 林尚民

2006年由新地推售的曼克頓山，共提供8個複式單位，發展商當年推售時為其命名為「天際曼克頓」，當中1、2座頂層各設一伙，單位面積為屋苑中最大，實用近4000方呎，而3、5、6座頂層則各設兩伙，面積比1、2座細，實用約2000方呎。今次售出的複式單位，位於2座頂層，實用面積3819方呎，採4房4套連士多房及家庭廳間隔，並附設兩個平台，分別設有私人泳池及按摩池，據代理提供照片，單位景觀開揚，一邊可望山景，而正面則可望西九龍、九龍站一帶海景，甚至可遠眺港島維港景色。

樓下上月9100萬沽 創分層紀錄

據市場消息指，單位連3個車位原叫價約1.5億元，最新以「賣殼」形式售出，成交價約1.4億元水平，實呎36,659元，創荔枝角一帶二手住宅新高。原業主2007年以約8624萬元連3個車位買入，持貨13年多，料帳面獲利約5376萬元或62%。

事實上，同座對落一層A室，實用3071方呎，5房4套連工人套房間隔，望維港煙花海景，早前以9100萬元連一個車位售出，創屋苑分層單位成交價新高，實呎29,632元。原業主料為內地背景人士，2009年連多個車位以6200萬元購入上址，持貨12年，帳面最少獲利2900萬元或47%。

采頤3房已補價840萬逼高峰

樓市轉活，就連過去屢錄二手蝕讓個案的大埔比華利山別墅，新近錄得罕見帳面獲利成交。市場消息指，有關單位為湖景道雙號屋，實用面積約3000方呎，附設裝修，原業主早前以5100萬元放售，近日終獲買家垂青，雙方議價後減價900萬元或18%，以4200萬元易手，實呎1.4萬元。原業主2010年5月3700萬元一手購入單位，持貨近11年，帳面獲利約500萬元或14%。

此外，市場消息指，新蒲崗采頤花園6座低層G室，屬實用面積589方呎3房戶，以840萬元已補價易手，實呎14,261元。原業主2010年350萬元已補價購入，持貨11年，帳面獲利490萬元或約1.4倍。資料顯示，屋苑8座高層D室，實用588方呎，2019年10月850萬元已補價易手，為屋苑最高成交紀錄，換言之上述成交與歷史高峰價僅相差10萬元或1%。

相關字詞﹕采頤花園 大埔比華利山別墅 新高成交 複式單位 曼克頓山

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