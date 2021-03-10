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經濟
2021年3月10日星期三
技術取勝
投資策略
新股退潮 朝雲暗盤瀉兩成 一手帳面蝕千元 頂頭槌或蝕70萬
汽車之家傳176.3元定價 罕見較上限價低近三成
九倉吳天海：港樓市回報勝內地
穆迪或降匯豐恒生評級
怡和系重組 怡控擬私有化怡策
星展料餐飲業復增長 難回到疫前
傳國家隊入市 恒指過山車 科指回升後再報跌 北水連續兩日走資
女股神Cathie Wood︰牛市正在加強
舜宇出貨量按月跌一成
越秀交通去年少賺86％
中電信敲定回A 料集資逾300億 董事長：美禁令重挫股價 「回A」助提升價值
去年EBITDA升1.4% 末期息0.125元按年持平
2月中小企收益指數顯著回升
乘聯會數據：近兩月汽車零售返2019年水平
允升被前大股東指控貸款違約 索年息38厘
港初創「掌舖」加入Atome分期支付
美首家虛幣交易所快上市 Coinbase完成競購估值最多7800億
美債息回落 納指早段反彈3%
經合組織上調全球經濟預測 今年料反彈5.6%
張兆聰：恒科指初步回穩 博反彈嚴守止蝕
植耀輝：Tesla競爭力在減弱
技術取勝：長和65元料有沉重沽壓
疫市頻擴張 必瘦站邀鄭秀文代言
人代身兼母職 倡禁打機打通宵
劉思明：炒復蘇概念未完 創科績優有支持
周顯：土地政策無遠慮 必有近憂
湯文亮：疫下「息」者生存
特色戶再破頂 曼山天際屋1.4億沽 大埔比華利山別墅罕現獲利成交
阿里巴巴蔡崇信88萬租深水灣兩大屋
維港滙I周六首輪開售228伙
新地東成里項目改設計 遷就鷺鳥途經覓食繁殖
上月額印成交量升七成 21月新高
韓國高麗參11萬租白沙道舖
東方匯理Wesley Lebeau：投資組合應保留增長股科技股
技術取勝：長和65元料有沉重沽壓
【明報專訊】華潤燃氣挑戰43元阻力（圖）
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