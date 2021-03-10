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經合組織上調全球經濟預測 今年料反彈5.6%

【明報專訊】美國眾議院通過價值1.9萬億美元的防疫紓困法案前，總部位於巴黎的經濟合作與發展組織（OECD）預計，全球經濟將在今年中恢復至疫情爆發前的產出水平，較該機構去年11月發布的預測，提前了6個月。

而該機構目前預計，2021年全球產出將增長5.6%，較去年11月時的預測，大幅上調1.4個百分點。2020年全球總產出下降3.4%。

料美GDP增6.5% 37年最勁

OECD上調增長預期的主要原因，是預計美國經濟前景將更為強勁。該機構最新預期，美國今年的GDP將擴張6.5%，是去年11月時預估增幅的兩倍以上，也是1984年以來最快的增速。OECD預期，美國的經濟增長將帶動全球經濟大幅反彈，惟美國經濟的反彈力度，可能會使較弱的經濟體失衡，尤其是發展中國家。

近期被經濟增長和通脹預期升溫所推高的美國國債孳息率，可能觸發新興經濟體資本外流。投資者可能會將資金撤出新興經濟體，並轉投美國，妨礙這些新興經濟體的復蘇。這些新興經濟體的疫苗接種才剛開始，恢復經濟需時。

OECD最新預計，歐元區經濟今年將增長3.9%，相比於去年11月預期的增幅，僅上調0.3個百分點。OECD更將中國今年經濟增長幅度，由11月時預期的8%，下調至7.8%。

（綜合報道）

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