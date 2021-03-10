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美債息回落 納指早段反彈3%

【明報專訊】美國眾議院可望即將通過價值1.9萬億美元的抗疫紓困措施，以加大財政刺激力度。在美國短期國債拍賣前，美國國債昨在沒有明顯因素引發下價格向上，10年期國債孳息率由1.6厘高位，大幅回落至1.53厘。隨着孳息率回落，以科技股為主的納指，在周一陷入技術衰退後，昨早段反彈3%。今年以來截至周一，股價累計跌20%的特斯拉（Tesla），昨早段報復式反彈8%。蘋果、亞馬遜、微軟及Netflix早段至少升3%。道指繼周一升逾300點後，早段再升200點，標普500指數升1.7%。

Tesla早段報復式反彈8%

BMO Capital Markets分析表示，美國國債逆轉了之前的一些跌勢，除了因為之前沽壓過大而出現反彈，並沒有明顯的因素觸發。不過也有分析認為，債價上漲與歐元區經濟疲軟，以至世衛組織因上月最後一周的全球新冠確診數字連跌6周後再次上升，而警告國際社會應專注抗疫有關。由於家庭消費下降，歐元區第四季GDP終值下修至按季收縮0.7%，收縮幅度較分析師預期大0.1個百分點。市場人士預期，歐元區在2021年的增長將會落後，歐洲主要國家的10年期國債孳息率昨晚下滑。

歐元區末季GDP下修至跌0.7%

此外，美國財長耶倫早前亦為市場大派定心丸，強調美國政府的刺激措施不足以令通脹惡化。美國國債的拋售潮，在本周踏入第6周。債息上升削弱了高增長股的吸引力。納指周一較2月中的紀錄高位跌10%以上，陷入技術調整，吸引部分投資者抄底。不過彭博社表示，即使美國10年期國債孳息率升至1.6厘，其與美國經濟增長之比仍是1966年以來最低。彭博社調查顯示，經濟師平均預期美國今年的名義GDP增長可達7.6%，創32年來最高增速，預示債息仍可能攀升。

市場憧憬經濟復蘇，舊經濟股近期反彈。據《商業內幕》的統計，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡，去年下半年買入能源巨企雪佛龍（Chevron）的2.5%股票，其價值已較去年底增加了12億美元，總值達53億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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