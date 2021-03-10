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美首家虛幣交易所快上市 Coinbase完成競購估值最多7800億

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，即將成為「美國加密貨幣交易所第一股」的Coinbase，在納斯達克交易所直接上市（direct listing）前，最後一次拍賣股份交易。消息稱，這個在納斯達克私人市場（Nasdaq Private Market）舉行的拍賣於上周四結束，每股Coinbase股份以介乎350美元至375美元的價格易手，公司估值介乎900億美元至1000億美元（約7020億至7800億港元）。消息稱，這是Coinbase在3月底上市前，投資者最後一次出售股份的機會。Coinbase去年扭虧為盈，利潤約3.22億美元。

納斯達克私人市場是納斯達克的分支機構，為上市前的公司股份做交易。在直接上市之前，納斯達克需為投資者設定參考價格，該價格部分基於私人交易活動，但這些私人交易未必能實際反映股票上市後的價格。彭博社表示，私人股份交易所受到的限制較多，交易量通常少於公開市場的交易，未必能真正反映公司的估值。

納斯達克直接上市 無集資

今次將會是納斯達克交易所首次的直接上市。此前串流音樂平台Spotify、商用通訊軟件開發商Slack Technologies、辦公室即時通訊軟件商Asana及大數據公司Palantir，都是透過紐約證券交易所（NYSE）直接上市。網絡遊戲創建平台「機器磚塊」（Roblox）今天（周三）也是選擇在NYSE直接上市。

根據Coinbase向美國證交會（SEC）呈交的文件，Coinbase不會透過上市籌集任何資金。該公司也沒有列出總部的地址，並強調自己是 「遠程優先（Remote-first）」的企業。

A類普通股東一上市可沽貨

Coinbase於2012年成立，從美國初創企業孵化器Y Combinator、矽谷風投公司Greylock Partners、老虎環球基金等，籌集超過5億美元資金。持有Coinbase的A類普通股股東，將可在直接上市時沽出股份，而不受禁售協議所限。A類股票每股有一票投票權，而B類股票有20票。

根據申報文件，截至2020年底，Coinbase擁有4300萬註冊用戶，當中280萬用戶每月有交易，並以信託方式管理總值900億美元的資產。該公司成立以來，處理了總值4560億美元的交易。受惠於比特幣價格去年急升，由3月底疫市底的5000美元左右，漲至去年底約3萬美元，令Coinbase的交易暢旺。該公司去年收入增長1倍以上，至11.4億美元。全年利潤為3.22億美元，是歷來首次錄得年度利潤。有迹象顯示，更多機構對比特幣產生興趣，比特幣價格周二重上5.4萬美元關口，創兩周高位，市值重上1萬億美元。以太幣昨亦升逾5%至1800美元以上。

女股神：加密貨幣表現將似債券

「科技女股神」Cathie Wood向CNBC稱，比特幣及其他加密貨幣的價格最終會趨於穩定，其表現將如同債券。她說，由股票和債券組成的60：40投資比例組合，未來可能更像是60：20：20，即股票佔60％，債券佔20％，而加密貨幣佔20％。雖然比特幣被稱為「數碼黃金」，但其價格波動卻跟黃金價格關係不大。Cathie Wood認為，比特幣目前的走勢，跟房地產價格的關係最密切。

（綜合報道）

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