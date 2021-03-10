乘聯會數據：近兩月汽車零售返2019年水平

較去年爆疫時反彈七成

新能源車方面，2月新能源車批發銷量10萬輛，按年增6.4倍。企業當中，銷量突破萬輛的有上汽通用五菱的2.08萬輛、特斯拉（Tesla）中國的1.8萬輛及比亞迪1萬輛。其中，特斯拉2月銷量按年增3.7倍，按月增18%。

乘聯會預計，由於低基數作用，今年第一季汽車增量估計達到210萬輛，按年增速貢獻達11%。

而隨着工信部裝備司和國內電子企業全面推動晶片問題的緩解對策，估計國內受阻的晶片產能逐步恢復，車市銷量受到晶片短缺的影響不應太大。

另外，國際評級機構標普昨日發表有關中國汽車行業的報告，指出從去年中開始，中國新能源汽車市場已步入後補貼時代，消費者接受度不斷提高，預計今、明兩年新能源汽車銷量將實現每年40%到50%的增長，且屆時會有更多傳統車企推出新能源車。內地自主品牌今年有望維持新能源車銷售的優勢，不過合資品牌也會陸續加入，競爭將日益激烈。

標普：消費者漸接受「後補貼時代」

報告亦預計，今年中國輕型車銷量增長5%至9%左右，因中國經濟復蘇，以及支持行業的政策推出，可望抵消車用晶片短缺的影響，從而對行業增長帶來支撐。