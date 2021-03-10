2月中小企收益指數顯著回升

展望3月返50以上向好區域

雖然統計調查涵蓋的各個別行業，於2月的業務收益現時動向指數仍然在50以下，但均較1月有不同程度的上升，其中飲食業的改善幅度最顯著，從前月的24增至2月份的45.5、批發業從37.1升至45.6、商用服務業則從40.5升至47.9。

反映3月的展望動向指數，除商用服務仍低於50外，其餘各行業均高於50。當中又以飲食業的展望最樂觀，其展望動向指數高達64.4。進出口貿易的展望動向指數升至51.9，新訂單的展望動向指數更升到51.1，可見中小企對外貿前景亦樂觀。

放寬防疫 飲食業指數明顯改善

信貸需求方面，2月受訪的中小企當中，約有6.3%報稱有信貸需求，低於1月的7.9%。但統計處同時指，由於絕大部分中小企報稱「沒有信貸需求」，所以在闡釋結果時務須謹慎。

政府發言人表示，隨着本地第四波疫情緩和，中小企於2月的營商氣氛繼續改善，儘管所有行業的細分指數仍處於收縮區域，但均錄得不同程度的升幅。

受惠於社交距離措施逐步放寬，當中飲食業的細分指數見到明顯改善。若疫苗接種計劃取得預期效果，營商信心有望進一步恢復，支持經濟在今年較後時間有更全面的復蘇。