經濟

中電信敲定回A 料集資逾300億 董事長：美禁令重挫股價 「回A」助提升價值

【明報專訊】三大中資電訊商去年遭上一任美國總統特朗普政府制裁，今年初從美國除牌，當中，中電信（0728）昨日宣布董事會已批准A股的上市集資計劃，擬公開發行120.93億股。集團董事長兼首席執行官柯瑞文表示，隨後會向證監會提交有關上市資料，再待審批結果。柯瑞文承認，美國禁令影響H股股價，「回A」有助提升市場價值，並拓寬投資渠道。他又表示，內地市場出現十分難得的「機遇期」，目前正是回A最恰當的時機，並符合集團的「雲改」策略佈局。

明報記者 陳麗歡

柯瑞文沒有直接回應回A上市是否與美國禁令有關，但他稱，集團商討回A的計劃已達一至兩年，而美國政府宣布禁令後，影響美國投資的投入，更令中電信H股股價大跌。而紐交所態度反覆，亦影響其港股的價值。

內地逢「機遇期」 資金渠道更多

柯瑞文又稱，集團主要業務始終在中國，回A能有助境外內投資者更貼近市場動向，提升競爭力及市場價值。柯瑞文又指，回A能達至多元化的資金來源渠道。他強調仍然重視美國市場，所以集團仍就紐交所的決定申請覆核。

去年11月12日，特朗普簽署行政命令，禁止美國投資者買賣三大中資電訊商的股票。消息一出，中電信股價由高位2.85元急挫，直至今年的1月11日美國紐交所正式將中電信的ADR除牌，期內H股的跌幅已達30%，其後中電信股價一直表現反覆（見圖）；昨日收市後宣布回A消息，收報2.65元，無升跌。

是次回A，中電信擬公開發行120.93億股A股，屆時H股的佔比將最多降至14.63%；若參考昨日H股收市價2.65元，中電信回A的集資額或相當於320億港元。

柯瑞文指，A股招股所得資金主要用於5G網絡建設，科技研發和雲服務等創新業務上。

發展5G 料今年資本開支續升

事實上，近年為發展5G，集團資本開支持續上升，昨日集團同時發布業績，披露去年資本開支按年升9.3%至848億元（人民幣．下同）。

集團預計今年全年資本開支達870億元，較去年升2.6%。當中397億元用作5G業務拓展，佔比達46%，其次是數碼化投資，按年升67%達202億元，佔額達25%，雲服務投資按年大增約1倍至85億元，佔額達10%。

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