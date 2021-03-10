女股神Cathie Wood︰牛市正在加強

對Tesla信心增 「很好的撈底機會」

Cathie Wood接受CNBC訪問時稱，她不擔心旗下ETF近期大跌，反而對她的資產組合感到愈來愈樂觀，認為近期科技股的弱勢提供了很好的撈底機會，尤其對Tesla（TSLA）的信心正在加強。近日Cathie Wood大手買入Tesla、Zoom（ZM）、Palantir（PLTR）及Teladoc（TDOC）等股票。她並特別提出，基因公司Invitae（NVTA）是目前她的投資組合中最被低估的股票。截至本周一，Cathie Wood旗艦ETF ARK Innovation（ARKK）已經從高位累跌三成，今年累計表現已經轉負，累跌11%。

她提到，近幾周債息上升的確讓市場感到害怕，而她最感到驚訝的是，市場從未有心理準備美國10年期國債收益率會升到0.5厘、1厘或1.5厘。她表示，長期的低息環境沒有改變，「美聯儲始終在支持我們」。

低息環境未變 「美聯儲始終在支持我們」

她接受彭博電視訪問時則稱，資金從高增長股票轉往價值股的速度相當急速，但認為這是牛市正在擴大深度的信號，「長期對我們都有利」。