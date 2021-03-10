經濟

傳國家隊入市 恒指過山車 科指回升後再報跌 北水連續兩日走資

【明報專訊】中港股市昨日早段繼續受壓，恒指最多再跌逾200點，但彭博社在早上約11時傳出「國家隊」資金入市，以維護兩會期間的市場穩定，一度幫助恒指和滬指探底回升。不過消息提振效力未能長久，午後恒指升幅收窄，收市報28,773點，升232點或0.81％，科指曾倒升後又倒跌0.23％，收報8063點，4日累跌14％。內地A股亦跌1％至2％收市。

明報記者 歐陽偉昉

納指稍歇跌勢，昨晚早段回升，美國10年期國債收益率跌3.7％至1.535厘。截至晚上11時，恒指夜期報28,999點，高水226點。港匯昨早曾低見7.77，昨晚在7.762左右徘徊。

美債息回落 夜期高水226點

昨日恒指一度重上29,000點，但收市時再失守，目前10天線接近跌穿50天線（見圖）。國指昨跌0.38％，報10,973點。全日主板成交2760億元。國家隊入市維穩消息，亦未能扭轉A股下跌，上證收跌1.82％，報3359點，9個月以來首次失守半年線，創業板指數更跌3.5％，報2633點。

年初股市暢旺，內地公募基金集中買入貴州茅台、騰訊（0700）等龍頭股，不過這批龍頭股近日遭遇大幅修正。西南證券分析師朱斌表示，目前不少龍頭股仍未跌回價值區間，即使有新增資金也不會進場配置。

A股投資氣氛趨淡影響北水流入港股，港股通昨日淨流出88.66億元，為2019年以來首次連續兩日淨流出。

騰訊連續兩日捱沽 科網股未能反彈

騰訊連續兩日大額淨沽出，昨日流出16.31億元，股價曾升逾3％，收市僅升0.23％。美團（3690）有14.49億元淨沽出，股價跌2.2％。部分科網股昨日急跌後未能反彈，中芯國際（0981）跌4％，金蝶國際（0268）跌3.4％。舊經濟股是恒指的主要貢獻者，友邦（1299）升4.3％，匯控（0005）升2％，創科實業（0669）升6％（見表），為表現最佳藍籌。

上周聯儲局主席鮑威爾發言時沒有提及控制長期債息上升措施，帶動美債息上升。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，不論增買長債或實施扭曲操作，均會令通脹預期進一步上升、美債收益率曲線失效和日後難以退出，加上10年債息現時並不算太高，因此聯儲局較大機會靜觀其變。在經濟數據糾正通脹預期前，股債市場或繼續較大幅波動。

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