經濟

星展料餐飲業復增長 難回到疫前

【明報專訊】港府早前放寬堂食禁令，惟星展銀行（香港）香港及中國內地消費品行業分析師許思敏表示，香港餐飲業有兩成來自訪港旅客，通關時間終究影響行業復蘇的步伐，預料年內仍難以恢復疫情前水平。

許思敏預計，市場短期仍受疫情影響，但因應去年基數低，預計今年餐飲銷售將轉正。惟在保就業計劃完結的情况下，不排除有更多食肆結業，預料本港餐飲業於今年上半年的就業情况仍是比較困難。另她表示，目前疫情尚未平穩，加上在社交距離措施下，餐飲業的銷售壓力較以往大，基於市場需求疲弱，食肆或需靠折扣吸客。

至於內地市場方面，許思敏表示當地市場回復速度較香港快，即使面對春運限制，農曆新年整體餐飲銷售仍按年增長29％，超越2019年同期水平。因此對該市場看法樂觀，相信內地餐飲業今年中至下半年的銷售可重返疫情前水平。

看好百勝海底撈

個股方面，許思敏首選百勝中國（9987），因公司旗下擁有多個品牌，利潤率控制較佳，加上因為該集團外賣生意佔比較重，於疫情的不明朗因素下較有利；去年末季亦回復派息，派息後仍有強烈現金流。另該行亦對海底撈（6862）給予買入評級，許思敏稱儘管該集團早前發盈警，但其去年下半年盈利已轉正，料未來業務將可逐步恢復。

相關字詞﹕保就業 餐飲業 海底撈 百勝中國

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