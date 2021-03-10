怡和系重組 怡控擬私有化怡策

該公司在新加坡的股價昨日罕見急升5.16％，創兩年高位，高見65.2美元。

出價每股33美元 逾20％溢價

怡控提出以每股33美元，全購怡策15％街貨，每股作價較怡策3月5日收市價有20.2％溢價。原本在凱瑟克家族安排下，怡控持有怡策85％，怡策則在怡控持股59％，形成長期互控，並且自1995年將上市地位從香港遷往新加坡，預防在主要資產置地債台高築下，被華資狙擊突襲。若今次順利私有化怡策，凱瑟克家族及管理層將在怡控持股43％。

怡和若落實重組，所有子公司，包括置地、文華東方、牛奶國際、怡和太平洋、怡和汽車、怡和合發及印尼Astra股權，歸一置入怡控。按2020年度作為基礎，怡控重組後料備考淨利潤會增加8300萬美元，備考淨負債比率會由6％提高至16％，並且有望長期維持股息增長及增加營運彈性。

怡控昨天市值達479.58億美元，折約3722.82億元，比長和（0001）、太古A（0019）及太古B（0087）的總市值加起來還要多。