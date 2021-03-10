經濟

穆迪或降匯豐恒生評級

【明報專訊】評級機構穆迪投資者服務公布，因應匯豐控股（0005）面對的挑戰，令其拉近與同業的盈利水平所需時間要延長，因此會檢討下調匯控的優先無擔保債務評級。該行表示，由於香港上海匯豐銀行與匯控餘下業務有高關連，因此匯控的財務潛在轉弱，會相繼對子公司匯豐銀行及恒生銀行（0011）構成負面影響，因而一併將後兩者的長期存款評級、基礎信用評估（Baseline Credit Assessment（簡稱BCA））作降級檢討。

憂受累匯控財務轉弱

穆迪2月時曾表示，有意檢討及考慮降低匯控的優先無擔保債務評級，指該行未來3至4年會持續在亞洲擴展業務，包括在香港擴張財富管理及其他非利息收入業務，特別是進軍中國內地市場，穆迪指當中存在一定執行風險。穆迪指目前的低息環境令匯豐銀行及恒生淨息差受壓，疲弱的經濟增長亦導致信貸減值增加。2021年兩家銀行的盈利能力可能因為信貸成本下降而溫和反彈，但香港及鄰近地區漸進而不平衡的經濟復蘇，會令問題貸款持續溫和上升。

穆迪另稿表示，匯豐銀行與匯控有高度關聯，恒生又與母行匯豐銀行有緊密關係，因此在一環扣一環下，一併將匯控這兩間子銀行的長期存款評級及BCA評級作降級檢討。不過，在穆迪檢討匯豐銀行及恒生的多項評級時，亦會考慮兩間子銀行具根基的零售及企業業務、強的資本及流動性、強的吸納存款能力等。穆迪現時給予匯豐銀行及恒生的長期存款評級為Aa2、BCA為a1級，經調整BCA為a1。匯豐銀行的發行人及優先無抵押評級則為Aa3。其母公司匯控的優先無擔保債務評級則為A2。

相關字詞﹕恒生銀行 匯豐銀行 匯豐控股 穆迪投資者服務

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