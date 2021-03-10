九倉吳天海：港樓市回報勝內地

【明報專訊】九龍倉集團（0004）昨日公布2020年底止全年度業績，期內受惠於內地售樓收益及投資物業收益增加，純利按年增長14.12％至38.64億元；基礎淨盈利亦按年增加14.09％至30.92億元。主席兼常務董事吳天海表示，最近兩、三個月集團在香港增加土地儲備後，仍然會研究適當的項目，並且認為香港樓市有「可為」，甚至較內地好。他亦預計，今年九倉內地售樓銷售目標仍達150億元人民幣，與去年度一樣。
內地收益增 去年純利升14%
九倉全年基礎淨盈利雖然較市場預期的36.2億元為低，營業收入達209.97億元，卻比分析師預期的203億元為多，每股派第二次中期息亦按年增長逾1.6倍至0.2元，全年股息更達0.4元，亦按年增長23％，九倉昨日股價升1.39％。
吳天海昨日表示，集團仍然在港研究適當的地產項目，並認為香港樓市有「可為」，所以集團較前活躍。反之在內地方面，有見銷售樓價比市價低，因此影響了邊際利潤，風險回報比較下不及香港好，因此在內地買地出價審慎，致近兩、三年集團沒有增加土地儲備。
雖然今年香港政府推出的賣地表以中小型地皮為主，但是吳天海強調，集團不會局限開發二三千平方呎，甚至更大面積的單位，他們手上有兩個重建及改建項目正商討補地價。至於集團連奪文輝道2至8號及文輝道9號及11號地皮後（見表）會否合併發展，他說正在研究中，最終期望發展成最有價值的項目。他更認為，香港豪宅及超豪宅市場較前活躍，需求不俗，料需求增長及交易量的勢頭會延續至今年上半年。
疫情受控 內地消費市場續旺
吳天海形容，內地的消費市場正朝兩極化，高端消費及高端酒店品牌如尼依格羅所屬市場繼續旺盛，一般消費則表現一般，有關趨勢延續至今年首兩個月。
他指出，集團位於成都、大連、重慶的商場銷售有最少五成增幅；新商場更錄得以倍計增幅。他相信，內地的消費市場受惠於疫情受控，最壞時間已過，反而香港的表現不及內地市場。
近月港股及外圍股票市場表現波動，即使九倉在2020年度的長期投資組合規模按年上升，吳天海稱，這純與投資價值增加有關，不代表參與新投資。目前進可攻、退可守，無計劃減持，日後會視乎資金需要及是否物色到好投資，再考慮是否套現部分投資。