汽車之家傳176.3元定價 罕見較上限價低近三成

以汽車之家最新定價176.3元計，預料集資額約53.4億元。該股周一截止孖展認購，共錄得37.48億元孖展，最終只超購不足5倍。集團將於下周一掛牌，適逢近期美股大跌，汽車之家ADS由本月起計至周一累跌17％。

和黃醫藥最快上半年來港上市

雖然近期新股市場氣氛明顯轉淡，但不少公司繼續籌備來港上市。路透旗下IFR引述消息人士稱，長和（0001）持有和黃醫藥計劃最快上半年來港上市，集資5億美元（約39億港元）。和黃醫藥早在2019年6月表示，因應市場不穩推遲上市計劃，但強調在港上市只是時間問題。

另彭博引述消息稱，內地生物科技公司上海和譽生物醫藥科技已接觸顧問機構，計劃最快今年來港上市，集資約2.5億美元（約19.5億港元），現處於早期階段。根據和譽生物官網，公司成立於2016年，專注於腫瘤新藥研發，投資者包括啟明創投、中金資本、淡馬錫等，今年1月完成1.23億美元（約9.59億港元）D輪融資，由凱雷投資集團領投，累計融資總額達2.63億美元。

中資電動車三巨頭傳今年來港

路透社則報道，中資電動汽車三巨頭，小鵬汽車、蔚來汽車及理想汽車尋求今年在港上市，正在與數家銀行商討在香港發行股份，擬發售至少5％股份，以美股市值計集資總額約50億美元（約390億港元），3家公司對報道均不予置評。

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