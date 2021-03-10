新股退潮 朝雲暗盤瀉兩成 一手帳面蝕千元 頂頭槌或蝕70萬

明報記者 馬迪帆

朝雲昨於輝立暗盤低開15％，收市跌幅擴大至兩成，收報7.36元，每手500股帳面蝕920元。至於富途暗盤表現則較佳，雖然一度低見7元，但散戶收盤前約半小時築起「血肉長城」，股價回升至8.63元，最終僅跌6.2％，每手蝕285元。

半新股同轉跌

貝康醫療跌穿招股價

朝雲昨日公布招股結果，共獲約26.7萬人認購，公開發售超購171倍，股份最終以上限每股9.2元定價。國際配售則超購12.8倍。不過，朝雲散戶獲派股份比例甚高，其中一手中籤率50％，為近一個月來最高中籤率，每認購30手便穩中一手。認購金額超500萬元的乙組大戶共計約有3750人。每張「頂頭槌飛」估計約要1.54億元，抽1666.7萬股，每人獲分配高達700手或35萬股，堪稱近期派貨最「慷慨」新股。以早前券商提供2.68厘息計算，凍資期6日，估計大戶要付息6.1萬元。而以昨日輝立暗盤價計，每人連本帶息共蝕約70.5萬元。

除朝雲出師不利，部分早前認購搶手的半新股亦轉跌，或是蒸發大部分升幅。上市約一周的賽生醫藥（6600）首日無升跌，至昨日則已累跌19％，報15.3元。主打基因檢測的貝康醫療（2170）穿招股價，累跌28％。昔日「凍資三甲」醫渡科技（2158）上市首日曾飈近1.5倍，但至昨日升幅僅餘下38.6％。引發重複認購疑雲的諾輝健康（6606）仍有約1倍升幅，昨日報53.6元，但相較上市後創下的86元高位已跌近四成。

百度上載聆訊後資料

市場不佳，但繼續有互聯網巨頭推進來港上市計劃。百度第二上市計劃近日通過港交所聆訊，昨夜上載聆訊後資料。資料顯示，百度旗下核心業務主要有3項，分別為移動生態（百度App、百度百科等）；智能雲；以及智能駕駛及其他增長計劃（駕駛公司Apollo、小度、百度地圖等）。非核心業務則為影片網站愛奇藝。

公司去年全年錄得1070.74億元人民幣收入，與前年持平。其中雲服務收入佔核心業務收入12％，且按年有44％增長。不過，資料亦顯示，百度官司不斷，僅是去年就在內地錄得近3300宗訴訟。

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