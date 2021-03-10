新股退潮 朝雲暗盤瀉兩成 一手帳面蝕千元 頂頭槌或蝕70萬

【明報專訊】大市氣氛轉差，新股熱潮似乎亦轉告終，將於今日掛牌的內地日用清潔品巨頭立白旗下家居護理用品商朝雲國際（6601），月前曾被市場期待成為「翻版農夫山泉」，昨日暗盤最多曾潛水25％。以收市價計，除富途跌幅較小外，輝立及耀才暗盤收市均大跌兩成，假設以孖展認購，19名「頂頭槌」認購投資者連本帶息或蝕逾70萬元。
明報記者 馬迪帆
朝雲昨於輝立暗盤低開15％，收市跌幅擴大至兩成，收報7.36元，每手500股帳面蝕920元。至於富途暗盤表現則較佳，雖然一度低見7元，但散戶收盤前約半小時築起「血肉長城」，股價回升至8.63元，最終僅跌6.2％，每手蝕285元。
半新股同轉跌
貝康醫療跌穿招股價
朝雲昨日公布招股結果，共獲約26.7萬人認購，公開發售超購171倍，股份最終以上限每股9.2元定價。國際配售則超購12.8倍。不過，朝雲散戶獲派股份比例甚高，其中一手中籤率50％，為近一個月來最高中籤率，每認購30手便穩中一手。認購金額超500萬元的乙組大戶共計約有3750人。每張「頂頭槌飛」估計約要1.54億元，抽1666.7萬股，每人獲分配高達700手或35萬股，堪稱近期派貨最「慷慨」新股。以早前券商提供2.68厘息計算，凍資期6日，估計大戶要付息6.1萬元。而以昨日輝立暗盤價計，每人連本帶息共蝕約70.5萬元。
除朝雲出師不利，部分早前認購搶手的半新股亦轉跌，或是蒸發大部分升幅。上市約一周的賽生醫藥（6600）首日無升跌，至昨日則已累跌19％，報15.3元。主打基因檢測的貝康醫療（2170）穿招股價，累跌28％。昔日「凍資三甲」醫渡科技（2158）上市首日曾飈近1.5倍，但至昨日升幅僅餘下38.6％。引發重複認購疑雲的諾輝健康（6606）仍有約1倍升幅，昨日報53.6元，但相較上市後創下的86元高位已跌近四成。
百度上載聆訊後資料
市場不佳，但繼續有互聯網巨頭推進來港上市計劃。百度第二上市計劃近日通過港交所聆訊，昨夜上載聆訊後資料。資料顯示，百度旗下核心業務主要有3項，分別為移動生態（百度App、百度百科等）；智能雲；以及智能駕駛及其他增長計劃（駕駛公司Apollo、小度、百度地圖等）。非核心業務則為影片網站愛奇藝。
公司去年全年錄得1070.74億元人民幣收入，與前年持平。其中雲服務收入佔核心業務收入12％，且按年有44％增長。不過，資料亦顯示，百度官司不斷，僅是去年就在內地錄得近3300宗訴訟。