將軍澳本月首周二手成交破百宗

元朗合益廣場3房1222萬

實呎1.45萬雙破頂

中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳天晉1期錄得同區近期少有千萬元兩房成交，位於月鑽海中層D室，實用536方呎，2房間隔，以1000萬元沽出，實呎18,657元。原業主2011年12月457.17萬元一手買入，持貨約9年，帳面獲利542.83萬元或約1.2倍；另將軍澳中心5座低層G室，實用684方呎，3房套房間隔，望內園景，以1028萬元成交，實呎15,029元。原業主2009年10月400萬元買入，持貨逾11年，帳面獲利628萬元或1.57倍。

元朗本月首周錄65宗二手成交，較上月同期60宗增8％，剛過去周末更連錄36宗，當中不乏創新高成交。元朗合益廣場本月開齋即錄雙破頂成交。美聯首席聯席區域經理陳鋒表示，合益廣場B座高層1室，實用面積約844方呎，3房套連工人房間隔，獲區內用家以1222萬元承接，實呎14,479元，無論成交價及呎價均創屋苑新高。原業主2005年5月約320萬元購入，持貨約16年，帳面獲利約902萬元或逾2.8倍。

資料顯示，屋苑上一次創紀錄為上月，一個實用約990方呎3房戶，以1028萬元沽出，實呎10,384元。此外，同位於元朗的翹翠峰，錄得3房戶新高價成交，位於屋苑5座頂層連天台戶，實用667方呎，3房間隔，以903萬元易手，實呎13,538元。原業主2010年9月以369萬元買入，持貨逾10年，帳面獲利534萬元或1.4倍。

PARK YOHO周末5宗二手成交

元朗另一大型屋苑PARK YOHO周末亦連錄5宗成交。中原副區域營業經理王勤學表示，PARK YOHO Venezia第3A座高層D室，屬實用606方呎，3房間隔。原業主叫價810萬元，減價23萬元或約3％後，獲用家以787萬元承接、實呎12987元。原業主2016年7月630.29萬元一手買入單位，持貨4年多，帳面獲利156.71萬元或25%。