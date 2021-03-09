翠華中環德輔道中舖結業

核心區僅餘銅鑼灣一間店

資料顯示，德輔道中舖位由翠華主席李遠康等人2001年以5780萬元購入，2018年雙方簽訂協議，翠華向李遠康等以每年1328.1萬元、即每月約110.7萬元租用該舖，租約期至本月31日。事實上，翠華近月先後棄租多個舖位，按集團官方網站，翠華於核心區只餘下銅鑼灣糖街銅鑼灣商業大廈地下1至3號舖，面積約2050方呎，現時月租約63萬元、呎租約307元，惟去年5月已有消息指舖位於市場上招頂租，意味翠華有機會提早棄租該舖。

不過，疫情緩和，舖位市道轉趨活躍，有投資者連環入市。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該基金近日先後以8630萬元連購兩個港島區核心地舖，其中灣仔軒尼詩道107號地舖，面積1200方呎，成交價5080萬元，呎價約4.2萬元，並為該基金歷年購入最大額的單一舖位。原業主1961年34萬元買入，2014成為遺產貨，持貨60年，物業升值148倍。該舖現叫價8000萬元放售，較購入價高2920萬元或57%，並以16.8萬元招租。

盛滙基金8630萬購灣仔兩舖

另基金亦以3550萬元購入灣仔巴路士街14號地舖（圖），面積1500方呎，呎價2.36萬元。原業主1992年1230萬元購入，帳面獲利2320萬元或1.9倍。該舖現以14.8萬元招租，並以6000萬元放售，較購入價高2450萬元或69%。

此外，佳寶食品創辦人林曉毅最新以約1.1億元售出西環堅尼地城卑路乍街1G至1K號澤安閣地下E至G舖，面積約3094方呎，呎價約3.55萬元。林曉毅等2018年以約1.1億元「買殼」購入，持貨約3年，預料帳面平手離場。