嘉亨灣3房分層3180萬沽 實呎28166元雙破頂

另外，屯赤隧道通車後，東涌近月二手交投持續暢旺。中原分行資深分區營業經理陳偉業表示，東涌區外客源因屯赤隧道通車後激增，本月首周已錄34宗二手成交，較上月同期多42%，當中東環佔6宗，平均實呎14,500元；而剛過去的周末，區內連錄16宗二手成交。

東涌首周34宗二手 較上月同期增四成

其中東環3B座中層2室，實用面積484方呎，2房套房間隔，享海景，外區客以720萬元購入，實呎14,876元。原業主2015年1月以518萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利202萬元或39%。

荃中本月首周8宗 為上月全月七成

樓齡約40年的荃灣中心，踏入本月交投轉旺。中原地產分行副分區營業經理陳耀榮表示，荃灣中心本月首周已錄8宗成交，已達上月全月12宗約七成。陳續稱，荃灣中心11座（南昌樓）低層H室，實用面積324方呎，2房間隔，以455萬元易手，實呎14,043元。原業主2017年11月以415萬元買入單位收租，持貨約3年半，帳面獲利40萬元或逾10%。