經濟

香港地產

愛海頌周五推27伙 2房折實920萬起

【明報專訊】會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙I，預計最快今日上載銷售安排，其他新盤亦搶閘於周五（12日）展開新銷售，以便搶佔購買力，其中長實（1113）深水埗短期樓花愛海頌，周五發售27伙，包括23伙2房戶、4伙3房戶，入場單位為5座30樓E室，屬實用507方呎2房戶，折實價920.1萬元（折實實呎18,148元）。

帝御‧嵐天同日推售112伙

事實上，長實近日賣樓成績不俗，日前推出日出康城SEA TO SKY，售出近120伙。至於預計今年中落成的愛海頌，估計現餘約150伙待售。另周五開展銷售的大型樓盤，為香港小輪（0050）和帝國集團合作、恒基物業營業（一）部負責銷售的屯門青山灣帝御‧嵐天，昨日以折實均呎1.59萬元，加推7號價單涉72伙， 同時上載銷售安排，周五新一輪賣112伙。

維港滙4日暫收1300票超額5倍

帝御‧嵐天是次開售單位，實用介乎184至388方呎，包括22伙開放式戶、24伙1房戶、52伙1房半戶（連衣帽間或工作間）、14伙2房戶（其中22伙屬特色戶），開放式戶折實入場費323.68萬元起。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，帝御系列自去年夏天開售第1期帝御‧金灣以來，累售1412個單位，套現逾67.63億元。

豪宅方面，新地（0016）已屆現樓的何文田天鑄上載新銷售安排，周五推出第8座30、31樓A室複式戶招標；實用2170方呎連天台、3房間隔，6月30日截標。至於維港滙I，市場消息表示，過去4日累收逾1300票，以已開價216伙計，超購5倍。

相關字詞﹕維港滙I 天鑄 帝御‧嵐天 愛海頌

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