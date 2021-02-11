愛海頌周五推27伙 2房折實920萬起

帝御‧嵐天同日推售112伙

事實上，長實近日賣樓成績不俗，日前推出日出康城SEA TO SKY，售出近120伙。至於預計今年中落成的愛海頌，估計現餘約150伙待售。另周五開展銷售的大型樓盤，為香港小輪（0050）和帝國集團合作、恒基物業營業（一）部負責銷售的屯門青山灣帝御‧嵐天，昨日以折實均呎1.59萬元，加推7號價單涉72伙， 同時上載銷售安排，周五新一輪賣112伙。

維港滙4日暫收1300票超額5倍

帝御‧嵐天是次開售單位，實用介乎184至388方呎，包括22伙開放式戶、24伙1房戶、52伙1房半戶（連衣帽間或工作間）、14伙2房戶（其中22伙屬特色戶），開放式戶折實入場費323.68萬元起。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，帝御系列自去年夏天開售第1期帝御‧金灣以來，累售1412個單位，套現逾67.63億元。

豪宅方面，新地（0016）已屆現樓的何文田天鑄上載新銷售安排，周五推出第8座30、31樓A室複式戶招標；實用2170方呎連天台、3房間隔，6月30日截標。至於維港滙I，市場消息表示，過去4日累收逾1300票，以已開價216伙計，超購5倍。