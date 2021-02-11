LP6天池屋6700萬沽 康城新紀錄 世紀21奇豐老闆4288萬破頂價入市SILVERSANDS

明報記者 林可為

3月新盤市場持續熾熱，昨天單日錄得至少6宗大額一手成交，成交全部集中於新界區。南豐旗下將軍澳日出康城LP6，透過招標售出「天池屋」特色戶，為1座68樓A室，實用面積2571方呎連1716方呎天台及私人泳池，5房雙套間隔，成交價達6700萬元，創日出康城住宅新高紀錄，實呎2.6萬元，買家成交期為360日，獲車位認購權。

LP6於2019年10月售出2座68樓A室，作價6519萬元，實呎23,801元，成交價一度創區內新高，意味是次新成交價，比舊紀錄推高181萬元或3%。LP6自2018年9月推售至今累沽2379伙，佔全盤逾99%，套現201億元。

連1716呎天台泳池 實呎2.6萬

信置（0083）樓盤亦錄創項目新高價成交，旗下馬鞍山SILVERSANDS，沽出1座9樓A室特色戶，實用面積1382方呎連天台和平台，成交價4288萬元、實呎3.1萬元，成交價及呎價均創項目今年初開售以來新高。

樓市暢旺，地產代理亦毅然入市，上述SILVERSANDS特色戶買家，為世紀21奇豐物業主席及行政總裁李峻銘。他回應查詢時表示，入市SILVERSANDS主要是鍾情樓盤環境優美，擁海星灣海景之餘，前往烏溪沙港鐵站亦方便，購入單位將作自用，但是次入市需付15%辣稅約643萬元。

名家匯複式4700萬沽 5年首宗成交

另同系大埔白石角逸瓏灣8，售出2座19樓C室，實用面積946方呎連平台，成交2173.5萬元、實呎2.29萬元，呎價創項目新高。

此外，恒地（0012）旗下已入伙已逾10年的沙田大圍名家匯，亦透過招標，以4700萬元售出第1座31及32樓C室複式戶（連車位），實用面積2405方呎連天台、實呎1.95萬元，為名家匯近5年來首宗一手成交。

另外，百利保（0617）牽頭的沙田九肚麗坪路富豪．山峯，也透過招標售出2座1樓B室，屬實用面積2107方呎標準4房戶，成交價4424.7萬元（連車位），實呎2.1萬元；項目兩周內連錄8宗成交，套現近5億元。