薛偉傑：可燃冰商業開採 面對眾多難題

去年11月，自然資源部轄下的地質調查局青島海洋地質研究所獲批准發表《天然氣水合物實驗測試技術規範》之後，就更多聲音炒作，「可燃冰」開採勘探的產業化進程將會大大加快。但事實上「可燃冰」的商業化開採，仍面對很多困難和風險，最樂觀也要2030年才有可能成事。

中國蘊藏量 料可使用逾百年

所謂「可燃冰」，其實是「天然氣水合物」，即是天然氣和水在低溫及高壓條件下形成的類冰狀結晶物質。通常，那些天然氣有80%至99.9%都是甲烷。由於它的外觀像冰，遇火即會燃燒，所以被俗稱為「可燃冰」。

「可燃冰」能量密度極高，每1立方米分解後，會釋放出大約164立方米的天然氣和0.8立方米的水。而「可燃冰」燃燒後，主要只產生水和二氧化碳，比石油和煤炭清潔得多。

「可燃冰」常存在於深海海底的沉積物以及陸上的永久凍土中。由於它分佈廣泛、蘊藏量大、能量密度高，因而被視為未來的理想能源，由1960年代開始，就逐漸受到多個國家的注意。2017年11月，「可燃冰」正式被中國國土資源部列為第173個礦種。

據中國國土資源部地質勘查司副司長車長波表示，全世界公認的「可燃冰」蘊藏量，可以轉化成1000萬億立方米天然氣。而全世界的常規天然氣儲量是430萬億立方米，頁岩氣是187萬億立方米，煤層氣是260萬億立方米，它們加起來也沒有1000萬億立方米那麼多。

至於中國的「可燃冰」，則主要分佈在南海海底、東海海底、青藏高原及東北凍土帶。估計其總量相當於1000億噸以上的石油，可供中國使用100多年。若能夠大規模商業化開採，將可保障中國的能源自主和能源安全。

然而，在這些美好憧憬的背後，卻隱藏着其他令人望而生畏的困難、障礙和風險。

開採成本比天然氣高7倍

首先，因為「可燃冰」位於深海海底及陸上的永久凍土，其開採難度和成本非常高。以中國在南海試採「可燃冰」來說，若換算成分解後的天然氣，每立方米的成本就大約是8元人民幣，但常規天然氣每立方米的成本還不到1元人民幣。換言之，「可燃冰」實際開採成本比常規天然氣高7倍。若不能將「可燃冰」開採成本降低到目前天然氣的水平，實在沒有什麼商業價值和誘因去開採。

第二，「可燃冰」是水和甲烷等天然氣在低溫及高壓環境下的合成物，它並非穩定地存在。只要溫度和壓力變化，「可燃冰」就很易分解出甲烷。專家表示，甲烷的溫室效應是二氧化碳的24倍。

但現時開採海底和陸地凍土層的「可燃冰」的技術和保障方法還未能保證萬無一失。當大規模開採時，若出現甲烷泄漏進入大氣層，後果可能不堪設想。

就算假設海底「可燃冰」分解出來的甲烷只是泄漏到海水，被海水吸收，也可能會引起底層海水酸化和缺氧，引致海洋生物大量死亡，影響到人類的食物鏈。

若出現泄漏 或引致生態災難

第三，開採海底「可燃冰」可能會大幅降低海底沉積物的力學穩定特性，令開採位置周邊的沉積物都變得鬆散和解體，由此造成大規模的海底滑坡，毁壞輸電電纜、通訊電纜、海洋石油鑽井平台等各種海底工程設施。

科學家對於這些風險的認識暫時還有限。現時，中國和日本的主要研究方法，都是使用試採獲得的數據進行實驗室模擬和電腦模擬。但實驗室條件難以代表深海的自然環境，電腦模型也會基於不同的設計而產生差異。

根據一份電腦模擬研究，長期開採（4年以上）「可燃冰」會引起地層變形逐漸積累，最終可能會發展成大規模海底變形甚至滑坡。因此，一兩口井持續一兩個月的試採和數據測量，或許不足以證明完全安全。但矛盾的是，若要知道答案，只能開展時間更長、規模更大的開採，甚至從事故來分析原因。

最樂觀也要2030年才成事

以目前的科學水平，只要開採「可燃冰」，就意味着要承擔很多未知風險；但也只有繼續進行開採試驗，才能更好地認識風險。這種矛盾，將會貫穿在未來整個「可燃冰」開採的實踐裏。

國土資源部表示，中國的「可燃冰」開採技術已居世界先進水平，可能在2030年實現「可燃冰」商業開發；但在此之前，還有經濟、地質災害、環境等問題需要考慮。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]