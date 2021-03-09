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Deliveroo倫敦上市 5億元股份預留英客戶

【明報專訊】獲亞馬遜等入股的英國外賣平台戶戶送（Deliveroo）啟動倫敦上市程序，向倫敦證券交易所提交了上市意向（intention to float），預期在4月初開始交易。戶戶送表示，預留了價值5000萬鎊（約5.4億港元）的戶戶送股份給英國客戶認購。每名客戶最多可認購價值1000鎊的股票，如出現超額認購，將按用戶忠誠度配股。

戶戶送又表示，會為速遞員設立價值1600萬鎊（約1.7億港元）的獎勵計劃，在公司上市後向合資格的速遞員每人派發100鎊至1萬鎊不等的現金，金額視乎送貨量而定。

為速遞員設1.7億元獎勵計劃

根據戶戶送最新公布的財務數據，2020年的交易總值（GTV）按年增長64%至41億鎊 （約440億港元），淨收入（包括向餐廳和消費者收取的費用）按年增長54%至12億鎊（約129億港元），虧損為2.24億鎊 （約24億港元），較前一年的3.17億鎊（約34億港元）虧損有所收窄。

成立8年的戶戶送表示，收入增長是由於疫情期間客戶增加，而且客戶更頻繁使用其配送服務，即使防疫措施放寬，消費者可再次光顧餐廳堂食，但客戶的訂單持續強勁。不過戶戶送未能在疫情期間轉虧為盈，可能會引起潛在投資者對其長期業務模式的擔憂。戶戶送亦警告潛在投資者，其發展方針將優先考慮擴張業務而不是實現盈利，並表示將會把資金投放於新興的網上食品市場。消息稱，總部設於倫敦的戶戶送，爭取以100億美元的估值上市。戶戶送提交的意向文件，提供了雙重股權結構的細節。戶戶送的聯合創辦人兼行政總裁許子祥（Will Shu）每股將可獲20票投票權，而其他股東將獲每股一票的投票權。此股權結構，將在上市後3年終止。

（綜合報道）

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