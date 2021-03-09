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貝索斯前妻再婚 與教師諧連理

【明報專訊】全球首富貝索斯（Jeff Bezos）的前妻麥肯齊·斯科特（MacKenzie Scott）再婚，其新婚丈夫朱厄特 （Dan Jewett）正是斯科特的子女所就讀私位學校的科學科老師。根據《福布斯》的數據，斯科特的身家為530億美元，在全球富豪榜排67位。朱厄特跟斯科特一樣，也承諾在有生之年捐出大部分財產。貝索斯透過發言人祝福斯科特再婚。

夫婦承諾捐出大部分財產

50歲的斯科特未正式對外公布再婚的消息，外界是由微軟創辦人蓋茨與「股神」巴菲特發起的捐身家網站「捐贈承諾」（The Giving Pledge）的更新內容，得悉斯科特再婚。斯科特在2019年離婚後作出捐身家的承諾。她的新婚丈夫朱厄特，近日在斯科特的捐贈承諾書以外，附加自己的捐身家諾言：「寫信宣示有生之年要捐出大部分財產，對我來說有點奇怪，因為我從沒想過自己所捐出的財產會有這麼大的意義。我一生大部分時間都是當老師，並以身邊人的慷慨為榜樣……我正巧與自己所認識的其中一位最慷慨、最善良的人結婚，並加入她的行列，將巨大的財富用於幫助他人。」作為作家的斯科特，也在其亞馬遜網站的作者簡介，更新了狀態：「與4名子女及丈夫朱厄特居於西雅圖。」兩人並未透露結婚多久。在斯科特再婚的消息曝光後，貝索斯透過發言人作出祝福：「朱厄特是很好的人，我為他們兩人感到高興。」朱厄特任教的西雅圖湖濱中學（Lakeside School），是微軟聯合創辦人蓋茨與艾倫（Paul Allen）的母校，每年學費3.8萬美元。

斯科特身家530億美元 全球排67位

貝索斯因傳出婚外情，導致與斯科特的25年婚姻告終，兩人共育有4名子女。斯科特離婚後，獲亞馬遜的4%股份。單在去年，她已捐出近60億美元的善款。在疫情期間，她的財富又因亞馬遜股價上漲而增加了約300億美元財富，目前總財富達530億美元。至於身家達1766億美元的貝索斯不時對外捐款，但尚未作出捐身家的承諾。

（綜合報道）

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