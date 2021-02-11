著名投資者預言美債拋售潮完 道指早段漲400點 亞馬遜Tesla反彈

泰珀認為，日本政府等外國買家將增持美國國債，而亞馬遜等科技股領頭羊經過近期的調整後，估值開始吸引。部分科技股早段止瀉，亞馬遜股價早段升逾1%。至於上周跌穿600美元大關的特斯拉（Tesla），早段股價反彈2%。彭博社報道，特斯拉將於美國得州興建巨型電池儲能項目，連接得州電網，準備開拓美國能源業務，對股價有提振作用。

蘋果fb股價早段未止跌

「科技女股神」Cathie Wood旗下規模最大的基金ARK Innovation ETF，由2月中的高位回落逾25%後，昨早段微升0.4%。不過部分科技股早段續跌，蘋果股價早段下滑2%，facebook股價跌近1%。近期亞馬遜、視像會議軟件公司Zoom、醫療監測技術公司Dexcom、軟件開發商Adobe等科技股，全部跌穿200天移動平均線。

加州樂園4月重開 迪士尼升逾2％

不過摩通美國首席股票策略師拉科斯-布亞斯（Dubravko Lakos-Bujas）稱，孳息率高企主要由於美國經濟復蘇比預期更早、更強，令經濟前景樂觀。受新一輪刺激措施即將通過所提振，銀行股、零售股板塊早段向上。美國加州放寬防疫規定，當地迪士尼樂園將於4月有限度重開，迪士尼股價早段升逾2％。

美國債息高企，加上美國將加碼財政刺激措施，利好美元匯價。美匯指數昨在92靠穩，之前曾高見92.3，創3個半月高位。金價繼續偏軟，現貨金在每盎司1700美元以下徘徊。

沙特油設施受襲 油價逾1年高

由於沙特阿拉伯的港口及石油設施成為武裝分子的襲擊目標，刺激布蘭特原油價格昨一度升穿每桶70美元，高見每桶71.38美元，創去年1月以來的高位。紐約期油更逼近每桶68美元，是2018年10月以來最高。也門胡塞（Houthi）武裝周日向沙特阿美的石油設施發動攻擊，不過其用於襲擊的無人機和飛彈皆被攔截，沙特原油生產似乎未受影響。國際油價昨晚由高位回落，美國兩大石油巨企埃克森美孚（ExxonMobil）及雪佛龍（Chevron）股價在早段創新高後下滑。

（綜合報道）

[國際金融]