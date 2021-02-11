經濟
國際金融

著名投資者預言美債拋售潮完 道指早段漲400點 亞馬遜Tesla反彈

【明報專訊】美國疫苗接種的進展加快之際，參議院周末通過價值1.9萬億美元的抗疫紓困法案，預計民主黨控制的眾議院將在周二通過該法案，以推出新一輪的經濟刺激措施，令美國復蘇可望加快。儘管美國長期國債孳息率近期居高不下，10年期國債孳息率昨曾升穿1.6厘，不過著名投資者、對冲基金Appaloosa Management創辦人泰珀（David Tepper）預言，推動孳息率上升的美國國債拋售潮可能已經結束，孳息率波動大致已經完成，接下來幾個月可望趨於穩定，現在投資股市應該安全。他的言論提振了市場情緒，美股三大指數早段向上，道指升400點，標普500指數及納指微升。

泰珀認為，日本政府等外國買家將增持美國國債，而亞馬遜等科技股領頭羊經過近期的調整後，估值開始吸引。部分科技股早段止瀉，亞馬遜股價早段升逾1%。至於上周跌穿600美元大關的特斯拉（Tesla），早段股價反彈2%。彭博社報道，特斯拉將於美國得州興建巨型電池儲能項目，連接得州電網，準備開拓美國能源業務，對股價有提振作用。

蘋果fb股價早段未止跌

「科技女股神」Cathie Wood旗下規模最大的基金ARK Innovation ETF，由2月中的高位回落逾25%後，昨早段微升0.4%。不過部分科技股早段續跌，蘋果股價早段下滑2%，facebook股價跌近1%。近期亞馬遜、視像會議軟件公司Zoom、醫療監測技術公司Dexcom、軟件開發商Adobe等科技股，全部跌穿200天移動平均線。

加州樂園4月重開 迪士尼升逾2％

不過摩通美國首席股票策略師拉科斯-布亞斯（Dubravko Lakos-Bujas）稱，孳息率高企主要由於美國經濟復蘇比預期更早、更強，令經濟前景樂觀。受新一輪刺激措施即將通過所提振，銀行股、零售股板塊早段向上。美國加州放寬防疫規定，當地迪士尼樂園將於4月有限度重開，迪士尼股價早段升逾2％。

美國債息高企，加上美國將加碼財政刺激措施，利好美元匯價。美匯指數昨在92靠穩，之前曾高見92.3，創3個半月高位。金價繼續偏軟，現貨金在每盎司1700美元以下徘徊。

沙特油設施受襲 油價逾1年高

由於沙特阿拉伯的港口及石油設施成為武裝分子的襲擊目標，刺激布蘭特原油價格昨一度升穿每桶70美元，高見每桶71.38美元，創去年1月以來的高位。紐約期油更逼近每桶68美元，是2018年10月以來最高。也門胡塞（Houthi）武裝周日向沙特阿美的石油設施發動攻擊，不過其用於襲擊的無人機和飛彈皆被攔截，沙特原油生產似乎未受影響。國際油價昨晚由高位回落，美國兩大石油巨企埃克森美孚（ExxonMobil）及雪佛龍（Chevron）股價在早段創新高後下滑。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

科指爆股災挫6.4% 成立後最大跌幅 高位累跌27％ 北水淨流出增至逾130億
科指爆股災挫6.4% 成立後最大跌幅 高位累跌27％ 北水淨流出增至逾130億
金融石油撐巿 恒指續跌市成交增
金融石油撐巿 恒指續跌市成交增
美圖斥3.12億購以太幣比特幣
美圖斥3.12億購以太幣比特幣
人民幣連跌兩日 抹去今年升幅
人民幣連跌兩日 抹去今年升幅
日企SBI擬撤港 引述「35+大搜捕」指擔憂
日企SBI擬撤港 引述「35+大搜捕」指擔憂
國泰獲內地批15航線營運 待港批航權
國泰獲內地批15航線營運 待港批航權
京東科技棄滬上市 或涉監管收緊 彭博：螞蟻上市叫停 商業環境有變
京東科技棄滬上市 或涉監管收緊 彭博：螞蟻上市叫停 商業環境有變
華置核心多賺31％ 末期息0.01元
華置核心多賺31％ 末期息0.01元
中國鐵塔去年多賺23％ 末期息增54％
中國鐵塔去年多賺23％ 末期息增54％
吉利廣汽長汽 首兩月銷量大升
吉利廣汽長汽 首兩月銷量大升
中遠海控第4季盈利急增
中遠海控第4季盈利急增
WeLab獲安聯領投6億元 擬合推理財服務
WeLab獲安聯領投6億元 擬合推理財服務
官指自招嫌疑拒批訟費 曹貴子申司法覆核
官指自招嫌疑拒批訟費 曹貴子申司法覆核
貝索斯前妻再婚 與教師諧連理
貝索斯前妻再婚 與教師諧連理
Deliveroo倫敦上市 5億元股份預留英客戶
Deliveroo倫敦上市 5億元股份預留英客戶
陳茂峰：指數公司應納監管
陳茂峰：指數公司應納監管
張兆聰：油價強勢 燃氣股可留意新奧
張兆聰：油價強勢 燃氣股可留意新奧
何民傑：香港自由經濟穩如泰山
何民傑：香港自由經濟穩如泰山
薛偉傑：可燃冰商業開採 面對眾多難題
薛偉傑：可燃冰商業開採 面對眾多難題
技術取勝：中國鐵塔料向上挑戰1.3元
技術取勝：中國鐵塔料向上挑戰1.3元
富途進軍輝立老巢新加坡
富途進軍輝立老巢新加坡
女性董事比例 秘書公會倡增至三成
女性董事比例 秘書公會倡增至三成
劉思明：港股恐慌拋售 望加速尋底
劉思明：港股恐慌拋售 望加速尋底
周顯：解款員丟錢 應報警證清白
周顯：解款員丟錢 應報警證清白
湯文亮：台灣人小民心態惹禍
湯文亮：台灣人小民心態惹禍
LP6天池屋6700萬沽 康城新紀錄 世紀21奇豐老闆4288萬破頂價入市SILVERSANDS
LP6天池屋6700萬沽 康城新紀錄 世紀21奇豐老闆4288萬破頂價入市SILVERSANDS
愛海頌周五推27伙 2房折實920萬起
愛海頌周五推27伙 2房折實920萬起
將軍澳本月首周二手成交破百宗
將軍澳本月首周二手成交破百宗
嘉亨灣3房分層3180萬沽 實呎28166元雙破頂
嘉亨灣3房分層3180萬沽 實呎28166元雙破頂
翠華中環德輔道中舖結業
翠華中環德輔道中舖結業
圓方推最高1.5萬現金券及禮券
圓方推最高1.5萬現金券及禮券