經濟

官指自招嫌疑拒批訟費 曹貴子申司法覆核

【明報專訊】康宏環球（1019）前執行董事曹貴子早前被控涉嫌串謀詐騙及作出虛假陳述兩罪，經審訊後脫罪，惟當時法官練錦鴻以曹貴子自招嫌疑為由，拒絕向其批出訟費申請。根據法庭文件，曹貴子上周五（5日）入稟申請司法覆核，要求推翻拒絕訟費申請的決定。

入稟狀指出，涉案3人曹貴子（57歲）、陳麗兒（48歲）及陳毅凱（52歲）被控串謀對康宏董事局隱瞞曹貴子持股信盈國際，使康宏環球透過子公司康宏財務收購信盈國際，而沒有披露屬關連交易。

雖然之前法庭裁定曹持股信盈國際屬公開記錄，控方未能證明3人串謀隱瞞董事局，但原審法官指曹非董事局成員，卻公開執行董事職能，曹被懷疑與高層有串謀隱藏其實質董事身分，屬自招嫌疑，故拒絕曹的訟費申請。

根據入稟狀續指出，審訊中控方並未能證明有關串謀屬實，而辯方在有關方面沒有提出新證據作辯解，所以無證據顯示曹當時有自招嫌疑。

指原審法官訟費裁決自相矛盾

原審法官又指，3人得悉康宏2016年報內容有誤，卻沒有透過3人委任的1名執董在董事會提出修改，行為暗示同意通過報告，3人自招嫌疑。

同時，入稟狀亦指出，以董事會議決即暗示曹同意通過報告的說法欠缺證據，指該名受委任董事身分不明，憑此推論被告有同意報告內容，並不合理，原審法官的訟費裁決自相矛盾。

相關字詞﹕司法覆核 串謀詐騙 訟費 曹貴子

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