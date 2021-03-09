WeLab獲安聯領投6億元 擬合推理財服務

明報記者 廖毅然

WeLab於2013年在港成立，對上一次融資是在2019年底，其時匯立銀行仍未開業。集團創辦人兼行政總裁龍沛智接受本報專訪時表示，除安聯外，現有投資者也有加碼參與是次融資。他亦形容是次融資是「好價」，集團的估值有所增加。

龍沛智：是次融資「好價」 集團估值增

儘管本港經濟接連受社運及疫情打擊，但龍沛智透露，集團自2017年起錄得盈利，目前仍繼續保持賺錢能力。去年總用戶數目增長達兩成，新增用戶約1000萬，是近年增量最多的一年；在港貸款平台WeLend，去年受惠銀行分行提早關門及放貸意欲減少，吸納了不少原本屬於銀行的優質客戶，以致壞帳反而改善了；內地B2B業務的企業客戶倍增至600，受惠金融機構加快採用網上服務；開拓東南亞亦有好消息，印尼流動貸款平台Maucash在去年錄得超過6倍的業務增長。

稱去年總用戶數目增兩成

龍沛智認為，在疫情之前，金融業數碼化已成大趨勢，疫情加速了大家對虛擬銀行的接受程度，因此目前是大力發展虛銀業務的好時機。安聯除了參與融資外，亦將與WeLab Bank合作推智能理財顧問服務。龍沛智透露，最快今年內推出相關服務，希望能透過智能助理，幫助年輕人管理消費、存款及投資3個環節。長遠，透過「跨境理財通」將此項智能理財顧問服務入駐粵港澳大灣區。

他又表示，除了智能理財顧問，WeLab亦計劃和安聯共同探索亞洲新興市場創新投資和保險產品服務。

正研印尼成立類似虛銀業務

除中港兩地外，東南亞亦是WeLab近年重點進軍的地區，龍沛智透露，正研究在印尼成立類似虛擬銀行的業務，因此日後在東南亞投入的人力及資本比重亦會較大。

目前此輪融資尚未完成，集團預計將加快招聘進度，並會繼續在員工及企業文化投放資源以支持公司發展，今年目標是加設約100個職位。