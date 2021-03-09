中國鐵塔去年多賺23％ 末期息增54％

期內各業務均錄得升幅，塔類業務收入按年升2.8％至733.71億元，室內分佈式天線系統業務收入按年升33％至35.3億元，跨行業站址應用與信息及能源經營業務（跨行業）收入按年升89.4％至39.39億元。

截至去年底，塔類站址數達202.3萬個，按年增加2.9萬個，運營商塔類租戶達到317.5萬戶，按年增加11.2萬戶。集團表示，去年市場對基站需求大增，令資本開支超出預期的280億元，達371.2億元。集團總會計師高春雷預計，今年資本開支目標將回落至300億元，按年減少19％，當中會有184億元用作新建及共享5G基站。

融資成本按年大減15％

值得留意的是，去年集團的融資成本按年大減15％至39.59億元，按年減少7.02億元，佔純利約10％。融資成本下降主要受惠全球的減息政策等外圍環境因素所致。