經濟

中國鐵塔去年多賺23％ 末期息增54％

【明報專訊】中國鐵塔（0788）昨日公布去年全年業績，純利按年升23.1％至64.28億元（人民幣．下同），收入按年升6.1％至810.99億元，EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）按年升5％至595.27億元。派每股末期息達0.02235元，按年升54％。集團表示，今年將是5Ｇ網絡規模建設期，明年5Ｇ基站數量會有顯著提升。

期內各業務均錄得升幅，塔類業務收入按年升2.8％至733.71億元，室內分佈式天線系統業務收入按年升33％至35.3億元，跨行業站址應用與信息及能源經營業務（跨行業）收入按年升89.4％至39.39億元。

截至去年底，塔類站址數達202.3萬個，按年增加2.9萬個，運營商塔類租戶達到317.5萬戶，按年增加11.2萬戶。集團表示，去年市場對基站需求大增，令資本開支超出預期的280億元，達371.2億元。集團總會計師高春雷預計，今年資本開支目標將回落至300億元，按年減少19％，當中會有184億元用作新建及共享5G基站。

融資成本按年大減15％

值得留意的是，去年集團的融資成本按年大減15％至39.59億元，按年減少7.02億元，佔純利約10％。融資成本下降主要受惠全球的減息政策等外圍環境因素所致。

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