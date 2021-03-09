華置核心多賺31％ 末期息0.01元

恒大股息收入達19.677億

近年華置大舉投資中國恒大，花費在恒大的上市股份及債券達134.142億元，佔總資產的35.8%。當中，單計華置持有恒大的8.6億股股份成本高達135.96億元。華置在2018年及2020年分別收取11.065億元及19.677億元股息。若按恒大昨收市價14.78元計，雖然股價暫時跑輸，但有股息填氹，故帳面仍賺近22億元。

而債券方面，集團截至去年底仍持有6隻恒大債券，並在去年度出售4隻恒大系發行的債券，並於損益帳錄得已變現虧損7700萬元、相關利息收入1.04億元及注資儲備內錄得收益1.553億元。

租金收入僅3.735億 按年跌29%

集團去年收入為30.415億元，按年升132.2%，當中來自租金收入僅3.735億元，按年跌28.6%，上市及非上市股本投資股息收入19.732億元，2019年則無相關收入。債券及結構性產品之利息收入5.961億元，按年跌16.7、樓宇及物業管理服務收入為5320萬元，按年跌3.4%等。

華置昨跌3.66%，收報3.95元，中國恒大跌3.02%，收報14.78元。