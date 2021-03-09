京東科技棄滬上市 或涉監管收緊 彭博：螞蟻上市叫停 商業環境有變

明報記者 蕭嘉聰

京東昨日最低見331.8元，收市報336.2元，全日跌近6%，成交32.16億元。《南華早報》報道表示，京東科技認為撤回上市申請是最妥善做法，因為最初提交上市計劃以來，公司的名稱、業務和管理層均出現變化，不過公司亦有機會重新提交上市申請。

撤回上市申請後 不排除重新提交

彭博社報道表示，京東科技前身的京東數科早已在上交所科創板申請上市，並於去年9月獲受理，擬集資逾200億元人民幣。

今年初京東將人工智能及雲業務與京東數科整合後，成立京東科技，原京東數科行政總裁李婭雲出任京東科技行政總裁。

報道稱，中國去年11月推出網貸新法規，令金融科技行業面對更嚴厲的審查，螞蟻集團上市被叫停，其他金融科技公司亦重新考慮IPO並籌集資金，以符合網貸公司需提供三成貸款資金的規定，過去螞蟻及陸金所等公司出資比例只有2%。報道又表示，京東科技未來有機會再提交上市申請，京東就代表對事件不予置評。

加多寶擬來港上市籌23.4億

另外，彭博社引述消息表示，內地飲料生產商加多寶集團擬最早於今年來港上市，暫未敲定上市時間及規模。加多寶正就上市前融資與顧問合作，亦接觸了數名投資者，計劃上市前融資籌集至少3億美元（約23.4億港元），由於正進行融資，細節或有更改，公司未有回應查詢。

據外電報道，內地影片網站嗶哩嗶哩尋求在本周通過上市聆訊，預料集資30億美元（約234億港元），保薦人為高盛、摩根士丹利、摩根大通及瑞銀，嗶哩嗶哩回應澎湃新聞指「不予置評」。去年《CNBC》曾報道，嗶哩嗶哩尋求在港上市，集資規模10至15億美元。

汽車之家孖展現抽飛

汽車之家（2518）將於今日截止招股，大跌市下部分券商孖展出現抽飛，暫錄得37.48億元孖展，超額認購4.91倍，其中富途有客戶抽飛，但仍借出12.58億元。

輝立借出8.2億元；華泰國際借出3.28億元；華盛及耀才分別借出3億及2.5億元。