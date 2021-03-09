國泰獲內地批15航線營運 待港批航權

國泰將於明日公布去年業績，股價昨日收報7元，跌5.5％。據消息人士稱，去年11月港龍宣布結業後，國泰一直爭取恢復經營港龍原有的大部分航線，但這要視乎港府對港龍原有航權的決定。除了要向本港運房局申請航權之外，國泰若想自己或旗下快運經營港龍原有內地航線，也需要向中國民航局申請這些航線的經營許可。民航局早前批出其中15條航線的經營許可，算是國泰爭取恢復航線的一步。

據消息人士所知，國泰有向民航局申請其他內地航線，仍待審批。至於運房局何時會批出港龍原有航線的航權，消息人士說未有消息，至於國泰會否在今年夏季（即4月至9月）的航班表內恢復港龍航線，要看何時取得航權及市場需求。

運房局：考慮一系列因素分配航權

另據運房局回覆，根據既定機制邀請本地航空公司就使用港龍交還的航權提交申請，局方已審視收到的申請，並對港龍的航權分配作出安排。至於具體情况，由於涉及政府與政府之間的機密內容以及商業敏感資料，局方不能向第三方披露有關詳情。運房局重申，航權分配的首要原則是公共資源能夠被充分地利用，以鞏固或增强香港航空業的競爭力和應付未來的需要。局方根據既定指引，考慮了一系列因素，包括鼓勵良性競爭、維持香港作為國際航空樞紐的地位、促進香港航空業整體發展等。