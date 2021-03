日企SBI擬撤港 引述「35+大搜捕」指擔憂

港百人團隊或遷星滬

SBI集團旗下擁有日本最大網絡券商,亦擁有大型資產管理業務,管理約1.4萬億日圓資產。公司與香港淵源頗深,2011年成為首家來港發行預託證券的日企。北尾吉孝直言,相信香港已不再是經營金融機構的理想場所,並指「沒有自由,就沒有金融生意(without freedom, there is no financial business)」。他表示,現時的香港面對監管不確定性,亦不再如同以往,是進入內地市場所必須的門戶。他續稱,若想與中國做生意,不如直接在北京或上海設立辦公室。

北尾吉孝表示,香港環境的發展「令人恐懼」。他表示,自己為人直言不諱,或許是唯一願意公開表示撤出香港的日企。但他相信,其他企業就算未有公開,私底下都有意離開香港,或是減少在港投資。翻查資料,北尾吉孝曾任職軟銀集團(Softbank),並與孫正義交好,其後SBI脫離軟銀,由北尾掌舵。報道指出,北尾吉孝不會避諱評論時政,且常獲日本首相菅義偉邀請進行私下討論。

《港區國安法》實施後 多家大型企業離港

自《港區國安法》實施以來,多家大型企業據報離開香港,部分科企則將數據中心遷離香港,包括即時通訊軟件LINE母公司Naver。

美國投資顧問、財經媒體萬里富(The Motley Fool)此前撤離香港,並於內部電郵中引述本地政治環境原因。全球最大互惠基金公司領航(Vanguard)亦在法律生效後兩個月宣布,撤出在港ETF及強積金等服務。公司未有明言決定是否受《港區國安法》影響,外媒報道則表示,其亞洲總部或將由香港遷往上海。