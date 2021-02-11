日企SBI擬撤港 引述「35+大搜捕」指擔憂

港百人團隊或遷星滬

SBI集團旗下擁有日本最大網絡券商，亦擁有大型資產管理業務，管理約1.4萬億日圓資產。公司與香港淵源頗深，2011年成為首家來港發行預託證券的日企。北尾吉孝直言，相信香港已不再是經營金融機構的理想場所，並指「沒有自由，就沒有金融生意（without freedom, there is no financial business）」。他表示，現時的香港面對監管不確定性，亦不再如同以往，是進入內地市場所必須的門戶。他續稱，若想與中國做生意，不如直接在北京或上海設立辦公室。

北尾吉孝表示，香港環境的發展「令人恐懼」。他表示，自己為人直言不諱，或許是唯一願意公開表示撤出香港的日企。但他相信，其他企業就算未有公開，私底下都有意離開香港，或是減少在港投資。翻查資料，北尾吉孝曾任職軟銀集團（Softbank），並與孫正義交好，其後SBI脫離軟銀，由北尾掌舵。報道指出，北尾吉孝不會避諱評論時政，且常獲日本首相菅義偉邀請進行私下討論。

《港區國安法》實施後 多家大型企業離港

自《港區國安法》實施以來，多家大型企業據報離開香港，部分科企則將數據中心遷離香港，包括即時通訊軟件LINE母公司Naver。

美國投資顧問、財經媒體萬里富（The Motley Fool）此前撤離香港，並於內部電郵中引述本地政治環境原因。全球最大互惠基金公司領航（Vanguard）亦在法律生效後兩個月宣布，撤出在港ETF及強積金等服務。公司未有明言決定是否受《港區國安法》影響，外媒報道則表示，其亞洲總部或將由香港遷往上海。