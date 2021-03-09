人民幣連跌兩日 抹去今年升幅

人民幣連跌與美元強勢有關，一方面，美匯指數連續4個交易日上漲，昨日升穿92水平；另一方面，參考一籃子貨幣的人民幣匯率指數（CFETS）上周五（5日）升至97.06，據路透估算，CFETS昨日再升至97.31，續創2018年6月以來新高，反映人民幣貶值是受美元升值所帶動，兌一籃子貨幣仍在上升。

專家：中美關係穩 保貿易順差

法巴中國匯率與本地市場策略主管季天鶴表示，近期美債孳息率走高致中美息差收窄，而美元轉趨強勢，加上季節式購匯需求增多，令人民幣匯率短期受壓。

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤亦認為，隨着美國經濟反彈，與中國經濟增速差距縮小、利差收窄，資本流入可能會有所放緩。此外，中國可能會逐步放鬆資本管制，這些因素都可能會抑制人民幣匯率的上行空間。不過，如果中美關係有望企穩，貿易順差應會保持可觀，同時隨着對外開放進一步擴大，更多中國債券或股票納入全球指數，這些因素都會對人民幣帶來支撐。