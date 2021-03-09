經濟

金融石油撐巿 恒指續跌市成交增

【明報專訊】雖然昨日科技股「下殺」，不過恒指在金融股、石油股支持下抵消部分跌幅，收報28,540點，下跌1.92％或557點，上周五收復的50天線（28,924點）得而復失，國指收報11,014點，下跌2.46％，主板成交2768億元，延續近期跌市成交增加，升市成交減少的不利走勢。

息差擴寬有利銀行股，中銀香港（2388）升4.46％，為表現最佳藍籌，匯控（0005）上升3.58％。內銀延續上周強勢，郵儲銀行（1658）曾升3％至6.37元的上市新高，收跌0.97％報6.1元；工商銀行（1398）上升1.65％，見一年新高。資金亦流入股息率較佳股份，長江基建（1038）升3.71％，電能實業（0006）升3.01％。

美國1.9萬億美元刺激方案獲通過，加上沙特石油設施受襲，曾推升紐約期油至每桶67美元，中石油（0857）上升4.1％。不過中國集裝箱指數按周跌4.3％，是5年最大跌幅，拖累航運股急跌，中遠海控（1919）跌14.53％，太平洋航運（2343）跌3.38％。港視（1137）2月總商品交易額按月跌19.1％，股價收跌10％。

恐低估值股也失守 專家籲留現金撈底

第一上海首席策略師葉尚志表示，高估值股份下跌，資金輪流避入銀行股等行業，反映資金沒有完全離場，但亦反映股市處於弱勢，匯控雖向上但未能升穿上月公布業績時的49元高位。他指出恒指走勢一浪低於一浪，低估值股票有機會最終亦會失守，跌穿28,000點水平，屆時開始築底。現時與其避入傳統經濟股，不如預留資金，至築底時吸納科技股博反彈。

相關字詞﹕航運股 內銀股 中石油 葉尚志 科技股 恒指

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