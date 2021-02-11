科指爆股災挫6.4% 成立後最大跌幅 高位累跌27％ 北水淨流出增至逾130億

明報記者 歐陽偉昉

昨晚美股科技股估值修正還未結束，截至晚上9時，納指期貨下跌1.3％至12,492點，美國10年期國債收益率升至1.6厘。

除了港股和美股科技股下挫，內地股市在農曆年假後亦遭遇大幅調整，創業板指數昨日跌4.98％，自2月18日累跌兩成，技術上進入熊市，反映行業龍頭的滬深300指數昨跌3.47％，蒸發全年升幅。內地股市春節後走弱，港股通假後流入亦較假前每日逾百億元明顯減少，昨日北水淨沽出131.8億元，為約兩周以來最多。

內地基金愛股捱沽如「人踩人」

去年下半年股市向好，內地公募基金受散戶歡迎增加發行規模，部分基金資金集中追入個別股份，不過近日股市下跌，基金反成這些股票的沽貨源頭，貴州茅台、騰訊（0700）等成拋售對象。上海協捷資產管理基金經理林夢寒將現時情况比喻成「囚徒困境」，大家都在比誰先沽售基金愛股，股市已成「人踩人」，還未敢入市接盤。博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春則表示，因債息觸發的股市回調仍未結束，建議在港股市場減持估值易受利率上行衝擊的新經濟板塊，向低估值的保險、銀行等換馬。

騰訊和美團（3690）昨日有29.85億元和25.63億元北水淨流出，下跌5.38％和8.37％，港交所（0388）和藥明生物（2269）亦有15.59億元和13.87億元淨流出，昨跌5.09％和9.67％。債息上升令高估值科技股繼續受壓，科指成分股全數下跌，微盟（2013）、心動公司（2400）和京東健康（6618）跌逾10％。此外，生物科技、內需、汽車股等累升不少的股份昨日有明顯跌幅，自港股通復市後不少已下跌三成（見表）。恒指夜期昨晚稍喘定，晚上11時15分報28,707點，高水166點。

阮子曦：快手等溢價大股份未喘定

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，美債息在亞股時段未有特別扯高，但市場價值重估未完，快手（1024）等溢價大的股票仍需下跌數日才能喘定，亦不預期可以快速反彈。雖然科技股的基本因素不變，部分科技股業績理想，股價超賣已到吸納水平，不過在資金流走下，建議先觀望、北水流入回穩後才作決定。