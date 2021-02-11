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LP10「海角之端」逾半單位享海景

【明報專訊】踏入2021年，多個大型新盤魚貫登場，其中作為近年新盤供應重鎮的將軍澳日出康城，近期推出南豐與港鐵（0066）合作發展的第十期LP10，屬區內第六期、同系LP6的升級版，戶型由2房起步，適合換樓家庭，而且全盤有超過一半單位望海，部分更享有270度廣角海景。

明報記者 林尚民

攝影 劉焌陶

LP10坐落整個日出康城最臨海位置，發展商指項目距海邊只有38米，並形容是位處「海角之端」。樓盤預計2022年7月落成，樓花期長約16個月，整個樓盤提供893伙，與近年區內其他項目不同的是，LP10並不設開放式及1房細單位，標準單位實用面積由454方呎起，以2房及3房作主打，佔單位總數超過八成；項目已累售約500伙，估計套現約50億元。

不設開放式及1房細戶

項目提供最多的是2房單位，標準2房戶實用面積454至712方呎，再細分成5種戶型，由細2房到2房雙套連儲物室，但全部均採開放式廚房設計。2房戶合共458伙，佔51.3%。雖然項目標榜超過半數單位望海，但大部分2房單位均望內園景，只有實用面積711或712方呎的2B座B室向海，屬2房雙套連儲物室間隔，共42伙，同類戶型於區內甚為罕見。

發展商打造多個示範單位，其中一對為645方呎的2A座28樓D室，一個連裝修及一個交樓標準，原則屬2房1套連儲物室間隔，設計以木色及白色為主，洋溢田園氣息。設計師在連裝修示範單位作出較大改動，把大門附近的儲物室拆除，連同玄關位置改成飯廳，營造出一個L形大廳格局。

樓花期長約16個月

開闢飯廳空間後，對開的開放式廚房裝設長吧枱，將原則與開放式廚房相連的客廁拆除，改裝成半開放式工作空間，並有大型廚房工作枱面與吧枱相連，形成中島格局，充滿歐美廚房風格。至於睡房方面，最特別的是主人房與小童房之間的牆身，改以活動屏風分隔，增加親子互動空間。

項目另一款較多的戶型為3房戶，實用面積770至1005方呎，全屬3房1套設計，但分為開放式廚房或傳統梗廚，合共290伙，佔比32.5%。發展商開放一對2A座48樓C室示範單位，實用面積1005方呎，原則3房1套，客飯廳面積近290方呎，設計師把示範單位稍作改動，大廳旁的睡房改作偏廳，廚房連工作間則改作半開放式廚房，加上單位樓層高度達3.5米（約11呎5吋），令大廳空間更感寬敞。還有一對2B座28樓D室的示範單位，實用面積486方呎，屬項目入門的細2房間隔。室內設計以淺色為主調，採北歐簡約風格，最大特色是設計師把原則睡房牆身拆除，改用屏風等分隔不同空間，可一眼望透大廳、嬰孩房及主人房。

除2房及3房外，項目亦提供83個4房雙套單位，佔約9.3%，實用面積介乎1203至1526方呎。

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