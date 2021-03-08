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港人退休部署欠「行動」

【明報專訊】不少港人對於退休問題愛理不理，一些調查顯示港人目標退休金與現實相差一段距離，富達及永明在上周分別公布了港人在不同領域的退休態度，顯示被訪者行動力不足，令實際退休金距離退休目標甚遠。而投委會在今個月舉行理財月，也鼓勵市民多關心個人理財。明報記者 龍彩霞

富達國際上周發布首份全球女性投資理財報告，訪問超過2000名香港女性及男性，調查發現香港女性視退休後有足夠資金照顧自己為首要人生目標之一，但僅有五分之一（19%）的女性已實現此目標，當中更有超過六成（63%）55歲或以上的受訪女性表示尚未能達成此項人生目標。香港女性平均希望在62歲退休，並期望退休儲備能維持退休後20年的生活，及平均每月需要約2.85萬元，目標入息替代率為86.2%。超過三分之一（38%）在計劃退休預算時考慮了退休生活年期，四成受訪女性憂慮目前的退休計劃和儲備不足，恐導致退休後生活資金出現缺口（Retirement income shortfall）。

退休規劃掌控力 單身一族稍遜

另外，七成受訪女性表示未能如期達成退休目標，相比之下，只有62%的男性受訪者有相同看法。香港永明金融公布首個「永明金融退休掌控力指數」，指數為56.3，顯示港人的退休規劃掌控力仍有進步空間，特別是單身一族在退休規劃上的掌控力較已婚人士稍遜。該指數旨在探討香港人在退休規劃上的進程，從情報、行動及正面經驗三大範疇量度其實際表現，全面計算出港人對退休規劃的掌控力。是次調查由香港永明金融委託尼爾森市場調查公司於2021年2月1日至5日在香港進行，透過網上問卷訪問1000名年齡介乎30至45歲、月薪1.5萬元以上的香港居民。「情報掌控」指對規劃退休及退休儲蓄相關的資訊和知識；「行動掌控」指實踐退休規劃及儲蓄的具體行動；「正面經驗掌控」指在實踐有關規劃及儲蓄時的個人體驗。根據是次調查中受訪者的回應，「情報掌控」、「行動掌控」及「正面經驗掌控」三個範疇的得分，依次為55.2、56.4及57。約半數受訪者均認同情報、行動和正面經驗掌控對退休規劃及退休儲蓄的重要性，但只有約三成人對其實際表現感到十分滿意。已婚人士整體在各範疇均較單身一族領先，退休掌控力指數為58.6，相較之下單身人士的退休掌控力指數則為52.4。

富達：較多年長女性不清楚退休儲蓄選擇

富達進一步表示，三分之一香港女性認為主要障礙為缺乏資金， 年輕一代女性（39%）認同的比例更高，而年長女性（55歲或以上）則不清楚退休儲蓄選擇，所以沒有增加儲蓄或退休金供款。富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，「儲備足夠的退休資金看似是一個遙不可及的目標，但只要及早計劃，是確保大家將可實現目標的最佳辦法。檢視日常消費習慣或可令你發現儲蓄機會，例如外出用膳次數或選擇更便宜的運動方式以取代定期健身會籍。即使由小額投資開始，透過長時間複合增長，可望日積月累達至可觀的回報。結合這些小改變可幫助港人向退休目標更進一步。」

調查亦發現香港女性擔心自己的理財能力（49%）以及在儲蓄或投資上作出正確決定（52%）的能力，但隨着年齡及其退休金價值增長，憂慮個人財政狀况的比例有所下跌。有六成的女性對財務管理感興趣，而58%的女性表示會積極理財。然而，只有四成的香港女性同意「投資適合我」的描述（男性比例為五成）。不過，該比例已高於大部分其他調查市場。陳宇昕補充，「與男性相比，大部分香港女性未必很了解投資背後的概念，所以在管理儲蓄和投資上相對較保守。例如，超過三分之一（36%）的女性在投資時同時認為避免投資損失及爭取獲利是同等重要。女性對自己的投資決定有信心是非常重要的一環，這樣他們才能透過投資實現自己的目標。」

應考慮增強積金供款或儲蓄

陳宇昕表示：「儘管個人和家庭收入下跌，我們樂見多達六成的女性採取長線方針，在疫情影響期間仍維持同等的退休金供款水平，甚至有15%的受訪者指會增加供款。投資在乎長線增長，在符合個人能力的情况下，港人不妨考慮增加強積金供款或其他個人儲蓄。此外，把投資組合分散至不同型類的資產，正是長線投資的基本原則。」

同時，香港人關心退休程度增加，香港永明金融首席市務及數碼策略總監馮婉欣表示，永明數款主打的儲蓄型產品，包括延期年金，在去年的新生意按年平均增長10%至20%。其中，延期年金保費佔去年全年新生意約10%。她又說，新冠疫情未見影響到可扣稅自願供款（TVC）。

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