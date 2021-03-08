經濟
二手放大鏡

香港地產

維港滙效應 浪澄灣本月開齋

【明報專訊】西南九龍長沙灣矚目新盤維港滙近日推出市場，成為樓市焦點，更帶動西九龍區二手住宅交投。其中，大角嘴浪澄灣本月首3天已錄得首宗成交，區內代理表示，維港滙凍結部分市場購買力，預料區內二手交投步伐或會略為放慢。

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級營業經理劉志偉表示，浪澄灣7座高層C室，實用面積567方呎，2房間隔，以1140萬元易手，實呎20106元，屬市價成交。原業主2014年866萬元一手購入，帳面獲利274萬元或約32%。劉氏稱，由於大型新盤推售，預料短期內會令二手屋苑交投略為減慢，但其後市場將有機會吸納部分向隅客，令部分樓齡在20年以下的屋苑交投量及做價獲得帶動。

曼山9100萬誕樓王 實呎逼3萬

受惠成交氣氛改善，市場錄得多宗新高價及與名人相關的買賣個案。美聯營業經理王俊康稱，荔枝角曼克頓山2座高層A室，實用面積3071方呎，5房4套連工人套房間隔，望維港煙花海景，近日獲買家以9100萬元連1個車位承接，實呎29632元，創屋苑二手分層戶做價新高，並成為荔枝角區二手分層住宅新高做價，原業主料為內地背景人士，於2009年連4車位以6200萬元入市，帳面最少獲利2900萬元或47%。

「餓了麼星選」韋迪等7398萬購帝景園

土地註冊處資料顯示，中半山帝景園1座中層B室，實用面積1794方呎，4房連雙套房及工作間間隔，連1個車位，上月初以7398萬元成交，實呎41237元，買家為韋迪（WEI DICK）及黃冬兒（WONG TUNG YEE JOYCE），前者與內地網絡外賣訂餐服務平台「餓了麼星選」前首席戰略官名字相同，料為同一人。原業主1995年以2080萬元購入單位，現帳面大賺5318萬元，升值約2.6倍。

太湖海鮮城創辦人960萬沽會景閣

另土地註冊處亦顯示，太湖海鮮城創辦人兼董事總經理何竟成及相關人士持有的灣仔會景閣中層08室，上月以960萬元售出，實用418方呎，實呎近2.3萬元。何竟成等2008年透過公司名義以530萬元購入，持貨近13年，帳面獲利430萬元或81%。

除豪宅單位外，部分位置偏遠及成交量稀少的屋苑亦創出新高價。土地註冊處資料顯示，屯門龍珠島別墅F7座地下5室，實用面積286方呎，上月以360萬元成交，實呎12587元，創屋苑呎價新高，並為屋苑同類單位新高成交。原業主2017年303.8萬元購入，帳面獲利56.2萬元或18.5%。

[二手放大鏡]

上 / 下一篇新聞

澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期 需時了解疫情影響
澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期 需時了解疫情影響
新賭牌競投條件未定 數量仍有爭議
新賭牌競投條件未定 數量仍有爭議
中國首兩月出口按年增五成 遠勝預期
中國首兩月出口按年增五成 遠勝預期
卓悅洽售荃灣總部 代價不少於8億元
卓悅洽售荃灣總部 代價不少於8億元
IGG研擴中日市場 「亞洲用戶更願課金」
IGG研擴中日市場 「亞洲用戶更願課金」
騰訊雲境外收入倍升 今年擬強攻智慧零售
騰訊雲境外收入倍升 今年擬強攻智慧零售
恒生陸庭龍：美債息回升 料成趨勢 沽債買股
恒生陸庭龍：美債息回升 料成趨勢 沽債買股
測中港股農曆新年前後調整 現對後市不悲觀
測中港股農曆新年前後調整 現對後市不悲觀
黃金商品較債券值博
黃金商品較債券值博
投資者回歸現實 Tesla估值大跌
投資者回歸現實 Tesla估值大跌
汽車之家勿期望首掛大升
汽車之家勿期望首掛大升
輝立證券黃瑋傑：只宜以現金抽
輝立證券黃瑋傑：只宜以現金抽
虛擬貨幣難闖實體經濟 價格波動欠保障 央行數碼貨幣將成大趨勢
虛擬貨幣難闖實體經濟 價格波動欠保障 央行數碼貨幣將成大趨勢
糖妹黃山怡情傾電子理財 勉勵年輕人培養儲蓄及記帳習慣
糖妹黃山怡情傾電子理財 勉勵年輕人培養儲蓄及記帳習慣
渣打「跨境理財通」仍待中港邊境重開
渣打「跨境理財通」仍待中港邊境重開
OneDegree推火險 低費率吸客
OneDegree推火險 低費率吸客
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
張兆聰：平衡新舊經濟 避開高估值
張兆聰：平衡新舊經濟 避開高估值
鄺翠玲：部署買樓收租 留意風險管理
鄺翠玲：部署買樓收租 留意風險管理
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：內銀博重估 工行Call 19888
劉思明：內銀博重估 工行Call 19888
張兆聰：內銀升勢轉全面 首選建行
張兆聰：內銀升勢轉全面 首選建行
蔡金強：台獨的鬼話連篇
蔡金強：台獨的鬼話連篇
潘啓才：紫光違約 自食其果
潘啓才：紫光違約 自食其果
陳大為：債息急升 小心債巿現流動性緊縮
陳大為：債息急升 小心債巿現流動性緊縮
謝偉銓：增規劃彈性 利城巿建設發展
謝偉銓：增規劃彈性 利城巿建設發展
艾雲豪：誰能明白我這個平凡人
艾雲豪：誰能明白我這個平凡人
大行報告預測準確度大比併
大行報告預測準確度大比併
沈永年：內地放租 可指定租客類型
沈永年：內地放租 可指定租客類型
陸振輝：大部分不快樂都是自找的
陸振輝：大部分不快樂都是自找的
趙海珠：美元短線反彈 長線仍弱
趙海珠：美元短線反彈 長線仍弱
謝紹榮：美長債息若續升 美股跌不停
謝紹榮：美長債息若續升 美股跌不停
黃德几：擁經濟復蘇概念 領展伺機跟進
黃德几：擁經濟復蘇概念 領展伺機跟進
陸振球：美股做Pair Trade成本低
陸振球：美股做Pair Trade成本低
陸振球：港被剔自由經濟排名 資金卻源源湧入
陸振球：港被剔自由經濟排名 資金卻源源湧入
林少陽：港股先天下之憂 小心美股追跌
林少陽：港股先天下之憂 小心美股追跌
技術取勝：恒生處上升通道
技術取勝：恒生處上升通道
李聲揚：理文化工估值低 派息可靠
李聲揚：理文化工估值低 派息可靠
蘇沛豐：萬洲盈利復蘇 候破頭肩底
蘇沛豐：萬洲盈利復蘇 候破頭肩底
李順威：央行未憂債息升 市場更擔心
李順威：央行未憂債息升 市場更擔心
劉思明：新經濟股大跌後 小心累積升幅仍大
劉思明：新經濟股大跌後 小心累積升幅仍大
何啟聰：騰訊失守680元 看淡沽21192
何啟聰：騰訊失守680元 看淡沽21192
瑞銀亞洲：科指連日急跌 留意沽證19388
瑞銀亞洲：科指連日急跌 留意沽證19388
摩根大通亞洲：納指跌近調整區 留意沽證10184
摩根大通亞洲：納指跌近調整區 留意沽證10184
周顯：李小加談幫中小企令人惡心
周顯：李小加談幫中小企令人惡心
王弼：中海油有機會報復式反彈
王弼：中海油有機會報復式反彈
曾淵滄：是時候買避險股收息
曾淵滄：是時候買避險股收息
湯文亮：美傳統基金會太快將港除名
湯文亮：美傳統基金會太快將港除名
陳永傑：買住宅可抗通脹
陳永傑：買住宅可抗通脹
廖偉強：投資者寧買當頭起
廖偉強：投資者寧買當頭起
布少明：3月樓市料成「大陽春」
布少明：3月樓市料成「大陽春」
馬泰陽：新盤爆賣引出購買力
馬泰陽：新盤爆賣引出購買力
維港滙I三日收1100票 實呎2.56萬加推108伙 實質加幅1至2％
維港滙I三日收1100票 實呎2.56萬加推108伙 實質加幅1至2％
九建牛池灣項目 城規會收逾百反對意見
九建牛池灣項目 城規會收逾百反對意見
泛海擬年底推洪水橋盤涉千伙 投資逾40億 逾半屬兩房
泛海擬年底推洪水橋盤涉千伙 投資逾40億 逾半屬兩房
內地客7100萬沽君珀 帳面損手3%
內地客7100萬沽君珀 帳面損手3%
盛滙基金2000萬沽大圍地舖
盛滙基金2000萬沽大圍地舖
LP10「海角之端」逾半單位享海景
LP10「海角之端」逾半單位享海景
港人退休部署欠「行動」
港人退休部署欠「行動」