維港滙效應 浪澄灣本月開齋

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級營業經理劉志偉表示，浪澄灣7座高層C室，實用面積567方呎，2房間隔，以1140萬元易手，實呎20106元，屬市價成交。原業主2014年866萬元一手購入，帳面獲利274萬元或約32%。劉氏稱，由於大型新盤推售，預料短期內會令二手屋苑交投略為減慢，但其後市場將有機會吸納部分向隅客，令部分樓齡在20年以下的屋苑交投量及做價獲得帶動。

曼山9100萬誕樓王 實呎逼3萬

受惠成交氣氛改善，市場錄得多宗新高價及與名人相關的買賣個案。美聯營業經理王俊康稱，荔枝角曼克頓山2座高層A室，實用面積3071方呎，5房4套連工人套房間隔，望維港煙花海景，近日獲買家以9100萬元連1個車位承接，實呎29632元，創屋苑二手分層戶做價新高，並成為荔枝角區二手分層住宅新高做價，原業主料為內地背景人士，於2009年連4車位以6200萬元入市，帳面最少獲利2900萬元或47%。

「餓了麼星選」韋迪等7398萬購帝景園

土地註冊處資料顯示，中半山帝景園1座中層B室，實用面積1794方呎，4房連雙套房及工作間間隔，連1個車位，上月初以7398萬元成交，實呎41237元，買家為韋迪（WEI DICK）及黃冬兒（WONG TUNG YEE JOYCE），前者與內地網絡外賣訂餐服務平台「餓了麼星選」前首席戰略官名字相同，料為同一人。原業主1995年以2080萬元購入單位，現帳面大賺5318萬元，升值約2.6倍。

太湖海鮮城創辦人960萬沽會景閣

另土地註冊處亦顯示，太湖海鮮城創辦人兼董事總經理何竟成及相關人士持有的灣仔會景閣中層08室，上月以960萬元售出，實用418方呎，實呎近2.3萬元。何竟成等2008年透過公司名義以530萬元購入，持貨近13年，帳面獲利430萬元或81%。

除豪宅單位外，部分位置偏遠及成交量稀少的屋苑亦創出新高價。土地註冊處資料顯示，屯門龍珠島別墅F7座地下5室，實用面積286方呎，上月以360萬元成交，實呎12587元，創屋苑呎價新高，並為屋苑同類單位新高成交。原業主2017年303.8萬元購入，帳面獲利56.2萬元或18.5%。

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