內地客7100萬沽君珀 帳面損手3%

天晉IIIA三房業主微蝕離場

另一蝕讓成交為將軍澳天晉IIIA，香港置業分區董事劉浩勤指，屋苑1B座低層D室，實用609方呎3房設計，原業主去年4月以1200萬元放盤，累減102萬元或約9%後，以1098萬元售出、實呎1.8萬元；原業主2017年底以1068萬元購入，帳面賺30萬元，惟扣除稅項及佣金等開支，估計要倒蝕，料輕微損手約2%。

港島東指標屋苑太古城，3月暫錄約10宗成交，宗數上按月持平；美聯高級分區營業經理陳彪指，屋苑新錄高安閣高層B室易手，實用701方呎三房間隔，原業主減42萬元或3%後，以1388萬元售出、實呎1.98萬元；原業主2014年初以約888萬元購入，帳面獲利約500萬元或56%。

太古城三房7年升值近六成

二手居屋交投亦受帶動，利嘉閣高級聯席董事鮑允中指，觀塘樂雅苑新錄雅趣閣中層5室易手，實用447方呎兩房戶，原業主移民離港前賣樓，在自由市場累減50萬元或約9％後，以510萬元賣出，實呎1.14萬元；原業主2010年以150萬元自由市場價買入，帳面賺360萬元或約2.4倍。

至於十大屋苑過去兩日成交，中原、美聯分別錄22及26宗成交，按周升4.8%和8.3%，沙田第一城、天水圍嘉湖山莊各錄5宗佔最多。