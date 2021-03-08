泛海擬年底推洪水橋盤涉千伙 投資逾40億 逾半屬兩房

近年在本港主力伙拍資本策略（0497）合作發售渣甸山豪宅皇第的泛海國際，旗下元朗洪水橋項目是近年最大型獨資新盤，關堡林表示，項目計劃今年第三季入紙申請預售樓花同意書，爭取最快今年第四季至2022年初可以推出市場發售。

不設開放式戶 家庭客為主

關表示，位處新界西北的洪水橋，對外交通方面，有毗鄰西部通道的優勢，前往深圳西部如蛇口、前海，及深圳寶安國際機場等均相當方便。

至於本港境內，透過輕鐵前往元朗市中心約10分鐘車程，而駕車經3號幹線往九龍及港島市區，車程只約半小時，因而被港府看好，擬發展為新界西北、具備交通樞紐功能的大型社區。

至於泛海國際旗下洪水橋項目，就補地價經過與政府多年磋商，終於在去年達成協議，補地價總金額涉逾20億元，以項目總樓面約52萬方呎計，每方呎樓面價逾4000元，預計整個項目總投資金額，將超過40億元。

戶型方面，關堡林指，為因應市場需要，不斷就項目的單位面積和間隔設計上作出調整優化，最新方案是瞄準年輕家庭和換樓客，他強調：「開放式迷你戶不適合一個家庭居住，洪水橋項目的單位，將以家庭客為本。」

料今年樓價升幅一成以內

關堡林續稱，項目由5幢約12層高中密度大廈組成，不設開放式戶，提供逾1000伙中，逾五成屬實用約400方呎兩房戶，其餘為實用300餘方呎一房戶、及實用近500方呎三房戶，提供少量連地下花園或天台特色戶（實用面積與標準戶相若）。

對社會憧憬疫苗接種將可遏制新冠疫情，加上期待中港全面通關，本港經濟復蘇可期，關堡林估計，今年整體樓價將有一成以內溫和升幅。

明報記者

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