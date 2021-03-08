九建牛池灣項目 城規會收逾百反對意見

區議員擔心交通擠塞問題惡化

據悉，反對有關申請的意見大多指新發展方案未有顧及該區交通情况，有區議員指新清水灣道交通擠塞嚴重，過去發展商申請發展時，在項目內保留交通交匯處，惟新發展方案卻取消交匯處，因而反對，並建議項目應設公共交通交匯處及落實連接彩雲邨至項目內商場的行人天橋。同時亦有區議員擔心發展會破壞歷史建築，建議要求發展時需原整保留有關歷史建築。

申建單位數量擬增1.4倍至5005伙

城規會文件顯示項目地盤面積逾24萬方呎，九建擬作住宅及商業發展，最新擬建5005個、平均面積約366方呎單位，較2006年獲批方案擬建2120個、平均面積約700方呎單位，伙數大增2885伙或1.4倍，單位面積卻減48%。另住宅總樓面由過去獲批的逾147.6萬方呎，增22%至現時逾180.6萬方呎。

非住宅方面，以地積比0.937倍發展，料涉樓面22.56萬方呎，較2006年獲批方案68.65萬方呎減67%；整個重建計劃的樓面則由原先獲批逾216萬方呎，微減6%至逾203萬方呎。翻查資料，上述地皮內擁有逾百年歷史的前聖若瑟安老院建築群，包括門樓牌坊及安老院宿舍等，部分是由清末革命家陳少白購地所建，國父孫中山先生兄長孫眉，亦曾在該處辦農場作革命基地，並在2010年獲列二級歷史建築。