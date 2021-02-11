維港滙I三日收1100票 實呎2.56萬加推108伙 實質加幅1至2％

明報記者 林可為、李舒盈

樓花期長約兩年的維港滙I，單位總數524伙，為今年九龍焦點新盤；會德豐地產主席梁志堅指，維港滙I享臨海優勢，市民睇樓反應亦理想，對樓盤銷情具相當信心。

至於維港滙I最新加推單位，包括4個開放式戶、49個1房戶（開放式廚房）、45個2房戶（部分為開放式廚房）、10個3房戶，實用277至835方呎，整批平均實呎32,122元，維持最高20%直減折扣，單位折實價689.44萬（3B座21樓實用277方呎H室、開放式戶）、至2298.72萬元（3A座23樓實用835方呎A室、3房戶），今批折實均呎為25,698元。

開放戶入場689萬 快上銷售安排

可留意的是，今批單位折實均呎雖較首張價單高約4%，但主要屬單位景觀與樓層不同之反映，實質加幅約1%至2%，尚屬溫和。

發展商表示，若以折實價計算，是次有49%單位、即53伙的折實價是低於1000萬元，預計整批沽清可套現約11.9億元（折實價計）。

維港滙I目前已推兩張價單合共216伙，佔今期單位總數41%，整批折呎25,158元，預計可套現、折實計23.5億元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，維港滙I擬短期內推出4房單位招標，而信置營業部集團聯席董事田兆源形容項目屬「世界盤」。

Prince Central首推50伙料獲足額認購

至於新地（0016）以折實均呎29,688元首推50伙的太子道西Prince Central，市場消息指料獲足額認購。

另外，3月首個周末，新盤市場過去兩日錄約200宗成交，較2月最後一個周末兩天錄約160宗，按周升25%；當中以長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY售約118伙、恆大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣售約30伙最標青。

3月首周末新盤沽200伙 按周升25%

另香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧嵐天過去兩日沽至少6伙，其中6座2樓11室，實用273方呎連花園特色戶，成交價520.89萬元、實呎19,080元；帝御‧嵐天2月開售至今累沽約335伙，套現逾15億元。