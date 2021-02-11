經濟

香港地產

維港滙I三日收1100票 實呎2.56萬加推108伙 實質加幅1至2％

【明報專訊】3月焦點新盤、會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）等牽頭的西南九龍長沙灣維港滙I，過去3日收票反應不俗，市場消息指累收逾1100票，以已開價216伙計超額4倍。至於項目昨晚加推的108伙，整批折實均呎25,698元，較上周首價單折實均呎24,628元，調高4%，相信主要是單位樓層及坐向景觀不同的反映，料日內上載銷售安排。

明報記者 林可為、李舒盈

樓花期長約兩年的維港滙I，單位總數524伙，為今年九龍焦點新盤；會德豐地產主席梁志堅指，維港滙I享臨海優勢，市民睇樓反應亦理想，對樓盤銷情具相當信心。

至於維港滙I最新加推單位，包括4個開放式戶、49個1房戶（開放式廚房）、45個2房戶（部分為開放式廚房）、10個3房戶，實用277至835方呎，整批平均實呎32,122元，維持最高20%直減折扣，單位折實價689.44萬（3B座21樓實用277方呎H室、開放式戶）、至2298.72萬元（3A座23樓實用835方呎A室、3房戶），今批折實均呎為25,698元。

開放戶入場689萬 快上銷售安排

可留意的是，今批單位折實均呎雖較首張價單高約4%，但主要屬單位景觀與樓層不同之反映，實質加幅約1%至2%，尚屬溫和。

發展商表示，若以折實價計算，是次有49%單位、即53伙的折實價是低於1000萬元，預計整批沽清可套現約11.9億元（折實價計）。

維港滙I目前已推兩張價單合共216伙，佔今期單位總數41%，整批折呎25,158元，預計可套現、折實計23.5億元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，維港滙I擬短期內推出4房單位招標，而信置營業部集團聯席董事田兆源形容項目屬「世界盤」。

Prince Central首推50伙料獲足額認購

至於新地（0016）以折實均呎29,688元首推50伙的太子道西Prince Central，市場消息指料獲足額認購。

另外，3月首個周末，新盤市場過去兩日錄約200宗成交，較2月最後一個周末兩天錄約160宗，按周升25%；當中以長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY售約118伙、恆大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣售約30伙最標青。

3月首周末新盤沽200伙 按周升25%

另香港小輪（0050）和帝國集團合作的屯門青山灣帝御‧嵐天過去兩日沽至少6伙，其中6座2樓11室，實用273方呎連花園特色戶，成交價520.89萬元、實呎19,080元；帝御‧嵐天2月開售至今累沽約335伙，套現逾15億元。

相關字詞﹕恆大‧珺瓏灣 帝御‧嵐天 維港匯I

上 / 下一篇新聞

澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期 需時了解疫情影響
澳新賭牌競投勢延期 料增非博彩元素 現牌照明年到期 需時了解疫情影響
新賭牌競投條件未定 數量仍有爭議
新賭牌競投條件未定 數量仍有爭議
中國首兩月出口按年增五成 遠勝預期
中國首兩月出口按年增五成 遠勝預期
卓悅洽售荃灣總部 代價不少於8億元
卓悅洽售荃灣總部 代價不少於8億元
IGG研擴中日市場 「亞洲用戶更願課金」
IGG研擴中日市場 「亞洲用戶更願課金」
騰訊雲境外收入倍升 今年擬強攻智慧零售
騰訊雲境外收入倍升 今年擬強攻智慧零售
恒生陸庭龍：美債息回升 料成趨勢 沽債買股
恒生陸庭龍：美債息回升 料成趨勢 沽債買股
測中港股農曆新年前後調整 現對後市不悲觀
測中港股農曆新年前後調整 現對後市不悲觀
黃金商品較債券值博
黃金商品較債券值博
投資者回歸現實 Tesla估值大跌
投資者回歸現實 Tesla估值大跌
汽車之家勿期望首掛大升
汽車之家勿期望首掛大升
輝立證券黃瑋傑：只宜以現金抽
輝立證券黃瑋傑：只宜以現金抽
虛擬貨幣難闖實體經濟 價格波動欠保障 央行數碼貨幣將成大趨勢
虛擬貨幣難闖實體經濟 價格波動欠保障 央行數碼貨幣將成大趨勢
糖妹黃山怡情傾電子理財 勉勵年輕人培養儲蓄及記帳習慣
糖妹黃山怡情傾電子理財 勉勵年輕人培養儲蓄及記帳習慣
渣打「跨境理財通」仍待中港邊境重開
渣打「跨境理財通」仍待中港邊境重開
OneDegree推火險 低費率吸客
OneDegree推火險 低費率吸客
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
急凍雞蛋仔自動化生產 擬拓海外市場
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
生產力局：傳統產業智能化 助做大做強
張兆聰：平衡新舊經濟 避開高估值
張兆聰：平衡新舊經濟 避開高估值
鄺翠玲：部署買樓收租 留意風險管理
鄺翠玲：部署買樓收租 留意風險管理
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：內銀博重估 工行Call 19888
劉思明：內銀博重估 工行Call 19888
張兆聰：內銀升勢轉全面 首選建行
張兆聰：內銀升勢轉全面 首選建行
蔡金強：台獨的鬼話連篇
蔡金強：台獨的鬼話連篇
潘啓才：紫光違約 自食其果
潘啓才：紫光違約 自食其果
陳大為：債息急升 小心債巿現流動性緊縮
陳大為：債息急升 小心債巿現流動性緊縮
謝偉銓：增規劃彈性 利城巿建設發展
謝偉銓：增規劃彈性 利城巿建設發展
艾雲豪：誰能明白我這個平凡人
艾雲豪：誰能明白我這個平凡人
大行報告預測準確度大比併
大行報告預測準確度大比併
沈永年：內地放租 可指定租客類型
沈永年：內地放租 可指定租客類型
陸振輝：大部分不快樂都是自找的
陸振輝：大部分不快樂都是自找的
趙海珠：美元短線反彈 長線仍弱
趙海珠：美元短線反彈 長線仍弱
謝紹榮：美長債息若續升 美股跌不停
謝紹榮：美長債息若續升 美股跌不停
黃德几：擁經濟復蘇概念 領展伺機跟進
黃德几：擁經濟復蘇概念 領展伺機跟進
陸振球：美股做Pair Trade成本低
陸振球：美股做Pair Trade成本低
陸振球：港被剔自由經濟排名 資金卻源源湧入
陸振球：港被剔自由經濟排名 資金卻源源湧入
林少陽：港股先天下之憂 小心美股追跌
林少陽：港股先天下之憂 小心美股追跌
技術取勝：恒生處上升通道
技術取勝：恒生處上升通道
李聲揚：理文化工估值低 派息可靠
李聲揚：理文化工估值低 派息可靠
蘇沛豐：萬洲盈利復蘇 候破頭肩底
蘇沛豐：萬洲盈利復蘇 候破頭肩底
李順威：央行未憂債息升 市場更擔心
李順威：央行未憂債息升 市場更擔心
劉思明：新經濟股大跌後 小心累積升幅仍大
劉思明：新經濟股大跌後 小心累積升幅仍大
何啟聰：騰訊失守680元 看淡沽21192
何啟聰：騰訊失守680元 看淡沽21192
瑞銀亞洲：科指連日急跌 留意沽證19388
瑞銀亞洲：科指連日急跌 留意沽證19388
摩根大通亞洲：納指跌近調整區 留意沽證10184
摩根大通亞洲：納指跌近調整區 留意沽證10184
周顯：李小加談幫中小企令人惡心
周顯：李小加談幫中小企令人惡心
王弼：中海油有機會報復式反彈
王弼：中海油有機會報復式反彈
曾淵滄：是時候買避險股收息
曾淵滄：是時候買避險股收息
湯文亮：美傳統基金會太快將港除名
湯文亮：美傳統基金會太快將港除名
陳永傑：買住宅可抗通脹
陳永傑：買住宅可抗通脹
廖偉強：投資者寧買當頭起
廖偉強：投資者寧買當頭起
布少明：3月樓市料成「大陽春」
布少明：3月樓市料成「大陽春」
馬泰陽：新盤爆賣引出購買力
馬泰陽：新盤爆賣引出購買力
九建牛池灣項目 城規會收逾百反對意見
九建牛池灣項目 城規會收逾百反對意見
泛海擬年底推洪水橋盤涉千伙 投資逾40億 逾半屬兩房
泛海擬年底推洪水橋盤涉千伙 投資逾40億 逾半屬兩房
內地客7100萬沽君珀 帳面損手3%
內地客7100萬沽君珀 帳面損手3%
盛滙基金2000萬沽大圍地舖
盛滙基金2000萬沽大圍地舖
LP10「海角之端」逾半單位享海景
LP10「海角之端」逾半單位享海景
維港滙效應 浪澄灣本月開齋
維港滙效應 浪澄灣本月開齋
港人退休部署欠「行動」
港人退休部署欠「行動」