馬泰陽：新盤爆賣引出購買力

發展局公布2021/22財政年度賣地計劃，下財年將推出15幅住宅官地，共可提供約6000伙，連同鐵路項目、市區重建局項目及私人發展/重建項目計算，下財年共可提供約16500伙。觀乎住宅官地供應情况，實際售出的數量往往比潛在供應更少。私人住宅供應持續緊絀，但置業剛需熾熱，對樓市構成支持。

再談近期交投，樓市表現亮眼，根據本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2月整體物業註冊量錄7561宗，按月升約21.7%，按年更升約71.3%。事實上，最近新盤市場百花齊放，不少以貼市價或低市價搶攻，吸納大批「餓盤」已久的買家，一手承接旺盛，二手亦受市場氣氛帶動同交投步上揚。

新盤戰即爆發 掀套股換樓潮

3月可謂新盤黃金月，市區兩大焦點全新盤登場，大戰一觸即發，其銷情料將對後市起指標作用，至於二手雖然有機會受制於一手搶客及筍盤盤源減少，不過隨着大市升溫，不少買家置業意慾仍旺盛，加上股市波動，掀套股換樓潮，成交步伐未見減慢。展望大市走勢，在疫苗效應之下，疫情有望回穩，若中港恢復通關，樓價更有力創歷史高位。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]