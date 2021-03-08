布少明：3月樓市料成「大陽春」

本港經濟仍未見明顯起色，失業率仍處歷史高位，故無論裁員、減薪或凍薪消息依然不絕於耳，但暫時來說，失業「重災區」依舊集中在個別行業，反觀筆者所處的地產代理行業，由於樓市在疫情期間展現出極強抗跌力，去年樓價「埋單」計僅跌不足1%，加上今年樓市交投「愈戰愈勇」，故行業所受的衝擊明顯相對輕微。根據地產代理監管局最新數字顯示，2月份持牌代理人數達40,678人，已連續4個月錄得逾4萬名。本人從事地產代理多年，深覺此行業是相當值得投身的行業之一，同時相信亦是不少人可以致富的黃金行業。以本行為例，在疫情期間繼續逆市不斷增兵及擴充據點，今年計劃於多個新盤重鎮增設數十間分行；同時冀全年增聘近千名「生力軍」，以回應市民對樓市殷切的需求，這亦反映本行對樓市前景的樂觀看法。

讀者如有興趣投身地產這個蓬勃發展的行業，可留意美聯集團於本周四假旺角香港康得思酒店，舉辦業界今年首個大型招聘會，並提供逾千職位空缺，涉及集團旗下中港物業代理、移民顧問、金融服務、按揭轉介等業務，歡迎各行各業的人士應聘。一個人「放對地方，就是人才」，需要尋找新事業機遇的人士，請勇敢「邁出新一步，踏上青雲路」。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]