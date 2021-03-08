廖偉強：投資者寧買當頭起

過去大部分人對豪宅的定義是指位處於傳統富豪居住地段的物業，港島區代表有南區、山頂、中半山、西半山及東半山等；九龍區則有九龍塘、何文田半山、加多利山及新興豪宅地段九龍站等；新界區以九肚山、大埔公路洋房及青山公路洋房等為主。不過，近年部分發展商將項目悉心包裝，無論物業外形，室內裝修，電器設備等加以提升，利用市場推廣策略為物業冠以豪宅之名。市場上有不少富豪喜歡買樓，他們多數是長線持有物業，所以形容他們是投資者更為貼切。筆者在過去30多年的地產代理生涯中，見證及經歷過無數次樓市高低起跌，在每次樓市低位的蕭條期時，筆者也會將市場上願意減價的單位向身邊富豪及投資者推介。不過，當中只有小部分人會行動，其餘的人則認為低處未算低，但仍不敢作先頭部隊入市。

筆者後來逐漸明白富豪買家及投資者的心態，不入市原因多少礙於面子和眼光等因素。因投資者身分的買家一般給予人們的印象就是眼光獨到，入市準確，如果買入物業後樓價沒有上升，就會給人睇錯市的感覺；加上，如果以破紀錄的呎價成交，更可以成為市場焦點，所以他們較多選擇寧買當頭起。而近期有不少大額及破紀錄的成交個案出現，因此筆者可以認定樓市小陽春已經來臨了。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]