經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：買住宅可抗通脹

【明報專訊】上月底美國10年期債息一度升穿1.6厘，導致全球股市大跌，理由是市場擔心息口回升。能夠對抗通脹升溫的住屋物業，可靠性比其他投資工具更佳，仍值得吸納。美國國庫債券市場上月底出現拋售，孳息率相應上揚，10年期債息曾突破1.6厘關口，曾高見1.614厘。引致反映市場恐慌情緒VIX指數，曾急升34%，報28.58，觸發全球股市急挫。國際油價升越每桶62美元，通脹隱現。

較早前美國聯儲局主席鮑威爾對眾議院金融服務委員會表示，美國通脹可能需時3年多才可達到聯儲局的目標；表明聯儲局將容忍疫情後的任何價格攀升，但亦會在未來很長一段時間內維持利率不變。鮑威爾表示，相信聯儲局能做到在通脹升穿2%之前不加息，並可能需要3年以上的時間。局方預測直到2023年，美國通脹都將處於或低於2%目標。

美國聯儲局副主席克拉里達稱，要一段時間美國經濟才可以重返疫情前水平。他預期美國今年底通脹可達到2%局方指標，但只是短暫升穿這個水平，然後回復基本走勢。

股市揀中大牛股不容易

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克稱，近期美債孳息率上升，但仍相對較低，聯儲局毋須採取任何行動。聖路易斯聯儲銀行長布拉德表示，美國經濟增長前景改善及美債孳息率上升，並無促使局方考慮縮減每月債券購買規模。

美國債息回升，全球股市及金市均急挫，想投資，住宅物業仍是比較好選擇，最低限度能夠對抗通脹，又有租收，可靠性比較好。股票雖然有出類拔萃的股份，但要選中絕對不易。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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