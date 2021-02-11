摩根大通亞洲：納指跌近調整區 留意沽證10184

如投資者認為美國科技股有機會進一步向下調整，可參考於本港上市的納指認沽證選擇。另外，如投資者持倉中科技股比例較高，亦不妨考慮以納指認沽證作為對冲外圍風險的工具。現階段進場做淡可參考納指沽10184，行使價11000點，實際槓桿約6.2。相反如希望捕捉納指反彈，可利用納指認購證部署，如納指購10183，行使價14000點，實際槓桿約10。以上好淡倉產品均為2021年6月18日到期。

（數據截至2021年3月5日港股收市）

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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